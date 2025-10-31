0 faizli kredi kampanyaları: Hangi banka, ne kadar 0 faizli kredi veriyor? 3 ay vadeli 90 bin TL kredi fırsatı

Bankaların 2025 yılında başlattığı kampanyalar arasında en çok dikkat çekenlerden biri, 0 faizli kredi imkânları oldu. Özellikle yeni müşteri kazanımına yönelik sunulan bu krediler, ek masraf olmadan nakit ihtiyacını karşılamak ve toplu borç ödemek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bazı bankalar 3 ay vadeyle 0 faizli 90 bin TL'ye varan kredi vermeye başladı. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?

Bankalar yılın son çeyreğine girilirken yeni müşteri kazanımı ve nakit akışını desteklemek amacıyla 0 faizli kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

2025’in sonuna doğru artan nakit ihtiyacına çözüm arayan vatandaşlar için büyük fırsat olan bu kampanyalar, faizsiz ve masrafsız kısa vadeli kredi arayanların gözdesi haline geldi.

Özellikle 3 ay vadeli 90 bin TL’ye kadar 0 faizli kredi imkânı sunan bankalar, dijital başvurularla hızlı onay avantajı da sağlıyor.

Peki hangi banka 0 faizli kredi veriyor, kimler bu fırsatlardan yararlanabiliyor? İşte 2025’in güncel faizsiz kredi kampanyaları.

HANGİ BANKA, NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bankalarda faizsiz kredi tutarları 90 bin liraya kadar yükseldi. 1 banka yeni müşterilere özel 0 faizli kredi oranlarını 90 bin liraya kadar güncellerken, 2 bankada ise faizsiz kredi tutarı 85 bin liraya kadar çıktı.

İşte 0 faizli kredi veren bankalar listesi:

ENPARA: 75 BİN TL

Yeni müşterilere özel 6 aya varan vade ile, 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi veriyor.

QNB: 85 BİN

3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.

AKBANK: 60 BİN TL

6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı sunuyor.

GARANTİ BBVA: 75 BİN TL

Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50.000 TL'ye varan kredi ve Faizsiz 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap imkanı sunuyor.

ALBARAKA: 85 BİN TL

Vade farksız 25.000 TL Finansman ve World kart ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 taksit fırsatı sunuyor.

İŞ BANKASI: 55 BİN TL

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans, 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

TEB: 125 BİN TL

%0 faizli 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı, %2,99 faizli 36 ay vadeli, 125.000 TL kredi fırsatı sunuyor.

DENİZBANK: 90 BİN TL

3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.

KUVEYTTÜRK: 50 BİN TL

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit imkanı sunuyor.

