0 faizli kredi kampanyaları: Hangi banka, ne kadar 0 faizli kredi veriyor? 3 ay vadeli 90 bin TL kredi fırsatı
Bankaların 2025 yılında başlattığı kampanyalar arasında en çok dikkat çekenlerden biri, 0 faizli kredi imkânları oldu. Özellikle yeni müşteri kazanımına yönelik sunulan bu krediler, ek masraf olmadan nakit ihtiyacını karşılamak ve toplu borç ödemek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bazı bankalar 3 ay vadeyle 0 faizli 90 bin TL'ye varan kredi vermeye başladı. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?
Bankalar yılın son çeyreğine girilirken yeni müşteri kazanımı ve nakit akışını desteklemek amacıyla 0 faizli kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.
2025’in sonuna doğru artan nakit ihtiyacına çözüm arayan vatandaşlar için büyük fırsat olan bu kampanyalar, faizsiz ve masrafsız kısa vadeli kredi arayanların gözdesi haline geldi.