0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları

Faizsiz kredi arayışında olan vatandaşlar için Temmuz 2025 güncel kampanyaları açıklandı. Bankalar, artan ekonomik zorluklara karşı müşterilerine nefes aldıracak yeni sıfır faizli kredi imkanlarını duyurdu. Bu ay itibarıyla farklı bankalar, toplamda 90.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunuyor. Özellikle nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde faiz ödemeden kredi kullanmak isteyen bireyler için cazip fırsatlar öne çıkıyor. Peki, sıfır faizli kredi veren bankalar neler? Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte Temmuz 2025 itibarıyla faizsiz kredi veren bankalar ve sundukları kampanyaların ayrıntıları...

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 1

Faizsiz kredi imkanından yararlanarak nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen faizsiz kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bazı bankalar müşterilerine 6 ay vadeyle 90 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı veriyor. Bankalar, müşterilerine ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans desteği sağlıyor. İşte 2025 Temmuz ayı itibarıyla 0 faizli kredi veren bankalar listesi.

EKONOMİ HABERLERİ

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 2

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bankalarda faizsiz kredi tutarları 90 bin liraya kadar yükseldi. 1 banka 0 faizli kredi oranlarını 90 bin liraya kadar güncellerken, 2 bankada ise faizsiz kredi tutarı 85 bin liraya kadar çıktı.

İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 3

ENPARA: 60 BİN TL

6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi veriyor.

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 4

QNB: 85 BİN

3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 5

AKBANK: 90 BİN TL

3 ay vadeli 65.000 TL'ye varan Taksitli Artı Para, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı.

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 6

GARANTİ BBVA: 75 BİN TL

3 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı.

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 7

ALBARAKA: 85 BİN TL

Vade farksız 25.000 TL Finansman, World kartlarınız ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit!

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 8

İŞ BANKASI: 55 BİN TL

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans, 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 9

TEB: 125 BİN TL

%0 faizli 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans, %1,99'dan başlayan 12 ay vadeli, 100.000 TL kredi fırsatı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 10

DENİZBANK: 50 BİN TL

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

0 faizli kredi veren bankalar güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Temmuz ayı bankaların faiz oranları - 11

KUVEYTTÜRK: 80 BİN TL

İhtiyaç Kart ile 30.000 TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit, Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit!

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