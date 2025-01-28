0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde

0 faizli kredi veren bankalar listesi belli oldu. 2025 yılına girilmesiyle birlikte bankalarda yarış kızışmaya başladı. Müşterilerine faizsiz kredi imkanı sunmaya devam eden bankalarda faizsiz kredi yarışı iyice kızışıyor. Birçok banka farklı bankalarla yarışabilmek için kredi oranlarında güncellemeye gitti. Peki, Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 2025 ocak ayı 0 faizli kredi veren bankalar neler? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde - 1

2025 yılında zam oranlarının güncellenmesiyle birlikte bankalarda da 0 faizli kredi yarışı başladı. Birçok bankada bulunan 0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayan yatırımcılara fırsat kapısı aralayacak. Bazı bankalar faiz oranlarını 55 bin liraya kadar güncelledi. Peki, 2025 ocak ayı 0 faizli kredi veren bankalar neler? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

EKONOMİ HABERLERİ

0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde - 2

ON DİJİTAL BANKACILIK

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL kredi imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde - 3

ALBARAKA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL kredi imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde - 4

DENİZBANK

Denizbank'tan yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 45.000 TL'lik kredi imkanı yer alıyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde - 5

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 50.000 TL kredi imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde - 6

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 50.000 TL'lik fırsat yaratıyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde - 7

TEB

TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 55.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde - 8

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilerine özel %0 faizli 3 ay vadeli 30.000 TL kredi imkanı ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans tutarları alarak toplamda 55 bin TL'lik fırsat sizleri bekliyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde - 9

AKBANK

Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 30.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 55.000 TL'lik fırsat sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde - 10

İŞ BANKASI

İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ek hesap imkanı sunuyor.

Toplamda 55.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

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