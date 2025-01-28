0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde
0 faizli kredi veren bankalar listesi belli oldu. 2025 yılına girilmesiyle birlikte bankalarda yarış kızışmaya başladı. Müşterilerine faizsiz kredi imkanı sunmaya devam eden bankalarda faizsiz kredi yarışı iyice kızışıyor. Birçok banka farklı bankalarla yarışabilmek için kredi oranlarında güncellemeye gitti. Peki, Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 2025 ocak ayı 0 faizli kredi veren bankalar neler? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
2025 yılında zam oranlarının güncellenmesiyle birlikte bankalarda da 0 faizli kredi yarışı başladı. Birçok bankada bulunan 0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayan yatırımcılara fırsat kapısı aralayacak. Bazı bankalar faiz oranlarını 55 bin liraya kadar güncelledi. Peki, 2025 ocak ayı 0 faizli kredi veren bankalar neler? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
İşte 0 faizli kredi veren bankalar;