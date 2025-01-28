0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Nakit ihtiyacı olana müjde

2025 yılında zam oranlarının güncellenmesiyle birlikte bankalarda da 0 faizli kredi yarışı başladı. Birçok bankada bulunan 0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayan yatırımcılara fırsat kapısı aralayacak. Bazı bankalar faiz oranlarını 55 bin liraya kadar güncelledi. Peki, 2025 ocak ayı 0 faizli kredi veren bankalar neler? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?



İşte 0 faizli kredi veren bankalar;