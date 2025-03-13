0 faizli kredi veren bankalar listesi Mart 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 60 bin liraya ulaştı
0 faizli kredi veren bankalar listesi, Mart 2025 itibarıyla güncellendi. Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarında yarışabilmek için kredi oranlarında güncellemeye gitti ve müşterilerine toplamda 6 ay vadeyle 60 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunmaya başladı. Peki, en yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 2025 mart ayı itibarıyla 0 faizli kredi veren bankalar listesi.
Bankalarda 0 faizli kredi yarışı sürmeye devam ediyor. Birçok bankada bulunan 0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayan vatandaşlara sıcak para imkanı sunmaya devam eden bankalarda faizsiz kredi limiti 60 bin liraya yükseldi. Bazı bankalar faiz oranlarını 60 bin liraya kadar güncellerken, 4 banka ise 55 bin lira faiz kredi fırsatı sunuyor. Peki, 2025 mart ayında 0 faizli kredi veren bankalar neler? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
İşte 0 faizli kredi veren bankalar;