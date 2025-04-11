0 faizli kredi veren bankalar listesi Nisan 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 75 bin lirayı aştı

0 faizli kredi veren bankalar listesi, Nisan 2025 itibarıyla güncellendi. Her ay faizsiz kredi kampanyalarında yarışı sürdürebilmek için güncellemeye giden bankalar, nisan ayında da faizsiz kredi oranlarında güncellemeye gitti ve müşterilerine toplamda 6 ay vadeyle 75 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunmaya başladı. Peki, en yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 2025 nisan ayı itibarıyla 0 faizli kredi veren bankalar listesi.

0 faizli kredi veren bankalar listesi Nisan 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 75 bin lirayı aştı - 1

Bankalarda 0 faizli kredi oranları güncellendi. Birçok özel bankada bulunan yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara nakit para fırsatı sunmaya devam ediyor.  Peki, 2025 nisan ayında 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

EKONOMİ HABERLERİ

0 faizli kredi veren bankalar listesi Nisan 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 75 bin lirayı aştı - 2

75 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

Bankalarda faizsiz kredi limiti 75 bin liraya yükseldi. Bazı bankalar 0 faizli kredi oranlarını 75 bin liraya kadar güncellerken, 3 banka 55 bin lira 2 banka ise 50 bin lira faizsiz kredi fırsatı sunuyor.

İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

0 faizli kredi veren bankalar listesi Nisan 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 75 bin lirayı aştı - 3

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

ON Dijital: 35 bin TL

6 ay vadeli 35.000 TL'ye varan kredi

QNB: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

0 faizli kredi veren bankalar listesi Nisan 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 75 bin lirayı aştı - 4

Akbank: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Garanti BBVA: 75 bin TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

0 faizli kredi veren bankalar listesi Nisan 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 75 bin lirayı aştı - 5

İş Bankası: 55 bin TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
30 bin TL Ek Hesap (1 ay vadeli)

TEB: 75 bin TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

0 faizli kredi veren bankalar listesi Nisan 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 75 bin lirayı aştı - 6

Yapı Kredi: 50 bin TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Enpara: 50 bin TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)

0 faizli kredi veren bankalar listesi Nisan 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 75 bin lirayı aştı - 7

Denizbank: 45 bin TL

20 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

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