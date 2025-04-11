0 faizli kredi veren bankalar listesi Nisan 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 75 bin lirayı aştı
0 faizli kredi veren bankalar listesi, Nisan 2025 itibarıyla güncellendi. Her ay faizsiz kredi kampanyalarında yarışı sürdürebilmek için güncellemeye giden bankalar, nisan ayında da faizsiz kredi oranlarında güncellemeye gitti ve müşterilerine toplamda 6 ay vadeyle 75 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunmaya başladı. Peki, en yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 2025 nisan ayı itibarıyla 0 faizli kredi veren bankalar listesi.
Bankalarda 0 faizli kredi oranları güncellendi. Birçok özel bankada bulunan yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara nakit para fırsatı sunmaya devam ediyor. Peki, 2025 nisan ayında 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?