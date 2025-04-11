0 faizli kredi veren bankalar listesi Nisan 2025: En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 75 bin lirayı aştı

75 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

Bankalarda faizsiz kredi limiti 75 bin liraya yükseldi. Bazı bankalar 0 faizli kredi oranlarını 75 bin liraya kadar güncellerken, 3 banka 55 bin lira 2 banka ise 50 bin lira faizsiz kredi fırsatı sunuyor.



İşte 0 faizli kredi veren bankalar;