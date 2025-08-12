0 ve düşük faizli kredi fırsatları 2025: Bankalarda 0 faizli 90 bin lira ve 1.99 faizli 100 bin lira kredi fırsatı

Bankalarda 0 ve düşük faizli kredi yarışları devam ediyor. 2025 yılında 0 faizli ve düşük faizli kredi kampanyalarıyla, ihtiyaç sahipleri bütçelerini zorlamadan kendilerine finansman sağlayabiliyor. 90 bin liraya kadar sıfır faizli kredi ve 100 bin liraya kadar yüzde 1.99 faizli kredi fırsatları, yeni müşterilere özel olarak veriliyor. İşte faizsiz ve düşük faizli kredi veren bankalar.