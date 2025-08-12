0 ve düşük faizli kredi fırsatları 2025: Bankalarda 0 faizli 90 bin lira ve 1.99 faizli 100 bin lira kredi fırsatı

2025 yılında tüketicilere cazip finansman seçenekleri sunan bankalar, özellikle 0 faizli ve düşük faizli kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Yeni yılda ev, araç, ihtiyaç ve yatırım amaçlı kredi kullanmak isteyenler için 90 bin liraya kadar 0 faizli, 100 bin liraya kadar ise yüzde 1.99 faiz oranıyla kredi alma fırsatı sunuluyor. Peki, 2025 ağustos ayı itibarıyla hangi bankalar ne kadar faizsiz ve düşük kredi veriyor? İşte bütçesini zorlamadan, kolay ödeme koşullarıyla kredi kullanmak isteyenler için yapılan kredi kampanyaları.

Bankalarda 0 ve düşük faizli kredi yarışları devam ediyor. 2025 yılında 0 faizli ve düşük faizli kredi kampanyalarıyla, ihtiyaç sahipleri bütçelerini zorlamadan kendilerine finansman sağlayabiliyor. 90 bin liraya kadar sıfır faizli kredi ve 100 bin liraya kadar yüzde 1.99 faizli kredi fırsatları, yeni müşterilere özel olarak veriliyor. İşte faizsiz ve düşük faizli kredi veren bankalar.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SEÇENEKLERİ: 1.99 FAİZLİ 100 BİN LİRA

0 faizli kredilere alternatif olarak, daha yüksek limitli ve uygun faizli kredi paketleri de sunuluyor. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 1.99 gibi piyasa ortalamasının altında kalan cazip faiz oranları, müşterilerin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyor. Kampanyalardan sadece yeni müşteriler faydalanabiliyor.

AKBANK

Toplam Tutar: 125.000 TL

3 ay vadeli, %0 faizli, 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

Mobilden Akbank’lı olanlara özel, %2,09 faizli, 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 55.000 TL

3 ay vadeli, 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

1 ay vadeli, 30.000 TL’ye kadar ek hesap

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 75.000 TL

3 ay vadeli, 50.000 TL’ye kadar kredi

3 ay vadeli, 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

EN PARA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 60.000 TL

6 aya varan vadeyle, faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

QNB

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 85.000 TL

3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

DENİZBANK

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 90.000 TL

3 ay vadeli, 65.000 TL’ye kadar kredi

3 ay vadeli, 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

TEB

Faiz Oranı: %0 – %1,99

Toplam Tutar: 125.000 TL

%0 faizli, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

%1,99 faizli, 12 ay vadeli, 100.000 TL kredi

ALBARAKA

Finansman Oranı: %0

Toplam Tutar: 85.000 TL

Vade farksız, 25.000 TL finansman

World kartlarla 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit

KUVEYTTÜRK

Finansman Oranı: %0

Toplam Tutar: 80.000 TL

İhtiyaç Kart ile 30.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit

