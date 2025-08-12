0 ve düşük faizli kredi fırsatları 2025: Bankalarda 0 faizli 90 bin lira ve 1.99 faizli 100 bin lira kredi fırsatı
2025 yılında tüketicilere cazip finansman seçenekleri sunan bankalar, özellikle 0 faizli ve düşük faizli kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Yeni yılda ev, araç, ihtiyaç ve yatırım amaçlı kredi kullanmak isteyenler için 90 bin liraya kadar 0 faizli, 100 bin liraya kadar ise yüzde 1.99 faiz oranıyla kredi alma fırsatı sunuluyor. Peki, 2025 ağustos ayı itibarıyla hangi bankalar ne kadar faizsiz ve düşük kredi veriyor? İşte bütçesini zorlamadan, kolay ödeme koşullarıyla kredi kullanmak isteyenler için yapılan kredi kampanyaları.
