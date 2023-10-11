1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? (İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı)

1.20 faizli konut kredisinin ne zaman verileceği, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırdı. Böylelikle ev almak artık yatırım aracı olmanın dışında tutulacak ve ilk kez ev alacak vatandaşlar için fırsatlar ortaya çıkacak. Bu fırsatlardan birinin de gündemde henüz sadece konuşulan 1.20 faizli konut kredisi olması bekleniyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi verilecek mi?

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? (İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı) - 1

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

EKONOMİ HABERLERİ

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? (İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı) - 2

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek. Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? (İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı) - 3

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DUYURMUŞTU

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? (İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı) - 4

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

1.20 düşük faizli konut kredisi sadece hiç evi olmayanlara verilecek.

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? (İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı) - 5

TÜGEM BAŞKANI ÖZELMACIKLI'DAN KAMPANYA AÇIKLAMASI

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, katıldığı canlı yayında konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Özelmacıklı yaptığı açıklamada "Kamu bankaları nezdinde 10 yıl değil, daha önceki bazı kampanyalarda olduğu gibi 180 ay vadeyle verileceğini planlıyoruz" diyerek bankalara düşük faizli kredi kampanyasının geleceğini söyledi.

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