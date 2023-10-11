1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? (İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı)
1.20 faizli konut kredisinin ne zaman verileceği, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırdı. Böylelikle ev almak artık yatırım aracı olmanın dışında tutulacak ve ilk kez ev alacak vatandaşlar için fırsatlar ortaya çıkacak. Bu fırsatlardan birinin de gündemde henüz sadece konuşulan 1.20 faizli konut kredisi olması bekleniyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi verilecek mi?
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.