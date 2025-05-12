Geçici vergi son ödeme tarihi ve dönemleri 2025: Geçici vergi nasıl hesaplanır, oranı ne kadar?

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ

Geçici vergi dönemleri 3 aylık periyotlardan oluşuyor. Buna göre vergi ödemek durumunda olanlar tarafından dört kez geçici vergi beyanı yapılarak vergi ödemesi gerçekleştirilir. Geçici vergi beyannameleri 3 aylık hesap döneminin bitiminden sonraki 2. ayda ödeniyor.



Geçici vergi dönemleri:



1. Dönem: Ocak, şubat, mart (17 Mayıs akşamına kadar beyan edilir ve ödenir)

2. Dönem: Nisan, mayıs, haziran (17 Ağustos akşamına kadar)

3. Dönem: Temmuz, ağustos, eylül (17 Kasım akşamına kadar)

4. Dönem: Ekim, kasım, aralık (17 Şubat akşamına kadar)