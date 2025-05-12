Geçici vergi son ödeme tarihi ve dönemleri 2025: Geçici vergi nasıl hesaplanır, oranı ne kadar?

Geçici vergi veya peşin vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerince üç aylık dönemlerde ödenir. Vergi ödeyecek mükellefin kazançları üzerinden vergi tutarı hesaplanır. Vergi oranı ise gelir ve kurumlar vergisi türlerine göre değişir. Peki, 1. dönem geçici vergi ödemeleri ne zaman?

Geçici vergi son ödeme tarihi ve dönemleri 2025: Geçici vergi nasıl hesaplanır, oranı ne kadar? - 1

Vergi ödemesi yapacaklar 1. dönem geçici vergi tutarını ve vergi oranını araştırıyor. Geçici vergi hesaplamasında yüzde 15, kurumlar vergisinde ise oran yüzde 25'e tekabül ediyor. Vergi sorumluları kazançlarına paralel olarak geçici vergi ödemesi yapabiliyor. İşte, detaylar...

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Geçici vergi son ödeme tarihi ve dönemleri 2025: Geçici vergi nasıl hesaplanır, oranı ne kadar? - 2

GEÇİCİ VERGİ NEDİR?

Geçici veya peşin vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendirir. Vegi mükellefleri kâr-zarar hesaplamalarıyla vergilerini yıl sonunda toplu şekilde ödemek yerine üç aylık dönemde hesaplayıp peşin öder.

Geçici vergi son ödeme tarihi ve dönemleri 2025: Geçici vergi nasıl hesaplanır, oranı ne kadar? - 3

GEÇİCİ VERGİ ORANI 2025

Geçici vergi oranı, gelir vergisi ve kurumlar vergisi için farklıdır.

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı yüzde 15'dir. Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı yüzde 25'tir.

Geçici vergi son ödeme tarihi ve dönemleri 2025: Geçici vergi nasıl hesaplanır, oranı ne kadar? - 4

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ

Geçici vergi dönemleri 3 aylık periyotlardan oluşuyor. Buna göre vergi ödemek durumunda olanlar tarafından dört kez geçici vergi beyanı yapılarak vergi ödemesi gerçekleştirilir. Geçici vergi beyannameleri 3 aylık hesap döneminin bitiminden sonraki 2. ayda ödeniyor.

Geçici vergi dönemleri:

1. Dönem: Ocak, şubat, mart (17 Mayıs akşamına kadar beyan edilir ve ödenir)
2. Dönem: Nisan, mayıs, haziran (17 Ağustos akşamına kadar)
3. Dönem: Temmuz, ağustos, eylül (17 Kasım akşamına kadar)
4. Dönem: Ekim, kasım, aralık (17 Şubat akşamına kadar)

Geçici vergi son ödeme tarihi ve dönemleri 2025: Geçici vergi nasıl hesaplanır, oranı ne kadar? - 5

GEÇİCİ VERGİ HESAPLAMASI

Geçici vergi tutarı: Kazanç 1000 x 0,15 = 150 TL
Geçici vergi tutarı: Kazanç 2000 x 0,15 = 300 TL
Geçici vergi tutarı: Kazanç 1500 x 0,15 = 225 TL
Geçici vergi tutarı: Kazanç 2000 x 0,15 = 300 TL

Geçici vergi son ödeme tarihi ve dönemleri 2025: Geçici vergi nasıl hesaplanır, oranı ne kadar? - 6
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