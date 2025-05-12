Geçici vergi son ödeme tarihi ve dönemleri 2025: Geçici vergi nasıl hesaplanır, oranı ne kadar?
Geçici vergi veya peşin vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerince üç aylık dönemlerde ödenir. Vergi ödeyecek mükellefin kazançları üzerinden vergi tutarı hesaplanır. Vergi oranı ise gelir ve kurumlar vergisi türlerine göre değişir. Peki, 1. dönem geçici vergi ödemeleri ne zaman?
Vergi ödemesi yapacaklar 1. dönem geçici vergi tutarını ve vergi oranını araştırıyor. Geçici vergi hesaplamasında yüzde 15, kurumlar vergisinde ise oran yüzde 25'e tekabül ediyor. Vergi sorumluları kazançlarına paralel olarak geçici vergi ödemesi yapabiliyor. İşte, detaylar...