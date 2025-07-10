Canlı altın alış ve satış fiyatı: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar?
Yatırımcı ve piyasaların gözü altın fiyatlarındaki anlık değişimlerde. Ülke ve dünya gündemine göre altının alış ve satış fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. 10 Temmuz Çarşamba günü gram altın alışı 4.272 TL'den başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.818 TL oldu. Bugün altının gramı ne kadar oldu? İşte, son dakika altın fiyatları...
Canlı altın kuru gündemdeki yerini koruyor. Yatırım olarak akla gelen ilk tercih altında fiyat değişikliği anbean takip ediliyor. 10 Temmuz Çarşamba günü altın güne yükselişle başladı. İşte, altında son durum...