Canlı altın alış ve satış fiyatı: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar?

Yatırımcı ve piyasaların gözü altın fiyatlarındaki anlık değişimlerde. Ülke ve dünya gündemine göre altının alış ve satış fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. 10 Temmuz Çarşamba günü gram altın alışı 4.272 TL'den başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.818 TL oldu. Bugün altının gramı ne kadar oldu? İşte, son dakika altın fiyatları...

Canlı altın alış ve satış fiyatı: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar? - 1

Canlı altın kuru gündemdeki yerini koruyor. Yatırım olarak akla gelen ilk tercih altında fiyat değişikliği anbean takip ediliyor. 10 Temmuz Çarşamba günü altın güne yükselişle başladı. İşte, altında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Canlı altın alış ve satış fiyatı: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar? - 2

10 TEMMUZ ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.272

Satış fiyatı: 4.272

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.818

Satış fiyatı: 6.977

Canlı altın alış ve satış fiyatı: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar? - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 13.594

Satış fiyatı: 13.955

Tam altın

Alış fiyatı: 27.762

Satış fiyatı: 27.985

Canlı altın alış ve satış fiyatı: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar? - 4

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.226

Satış fiyatı: 28.652

Ons altın

Alış fiyatı: 3.323 USD

Satış fiyatı: 3.324 USD

Canlı altın alış ve satış fiyatı: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar? - 5

Ata altın

Alış fiyatı: 28.126

Satış fiyatı: 28.850

Canlı altın alış ve satış fiyatı: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar? - 6

Reşat altını

Alış fiyatı: 28.258

Satış fiyatı: 28.684

CANLI ALTIN FİYATLARI

Canlı altın alış ve satış fiyatı: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar? - 7
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