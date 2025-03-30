1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemeleri: 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin lirasını alan emekliler, bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık farkın ödenmesini bekliyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye SGK tarafından fark ödemesi yapılacak. Peki, 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum ne? 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?