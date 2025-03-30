1000 TL ikramiye farkında son durum: Emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum, emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Gözler 1000 TL'lik ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağına çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 4 bin liraya yükseltilmesiyle birlikte ödemelerin 3 bin liralık kısmı SSK ,Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine, dul ve yetim maaşı alanlara ve yaşlılık aylığı alanlara yatırıldı. Kalan 1000 TL farkın yatırılacağı tarih için ise gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Peki, 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?
1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin lirasını alan emekliler, bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık farkın ödenmesini bekliyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye SGK tarafından fark ödemesi yapılacak. Peki, 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum ne? 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?