1000 TL ikramiye farkında son durum: Emekli ikramiye farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri, emekliler tarafından merakla takip ediliyor. Gözler, 1000 TL'lik farkın ne zaman hesaplara yatırılacağına çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından, ödemelerin 3 bin TL'lik kısmı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, dul ve yetim maaşı alanlar ile yaşlılık aylığı sahiplerine gerçekleştirildi. Kalan 1000 TL’lik fark ödemesinin ne zaman yapılacağı ise Resmi Gazete'de yayımlanacak açıklamaya odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı.
1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin lirasını alan emekliler, bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık farkın ödenmesini bekliyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye SGK tarafından fark ödemesi yapılacak. Peki, 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum ne? 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?