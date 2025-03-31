1000 TL ikramiye farkında son durum: Emekli ikramiye farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri, emekliler tarafından merakla takip ediliyor. Gözler, 1000 TL'lik farkın ne zaman hesaplara yatırılacağına çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından, ödemelerin 3 bin TL'lik kısmı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, dul ve yetim maaşı alanlar ile yaşlılık aylığı sahiplerine gerçekleştirildi. Kalan 1000 TL’lik fark ödemesinin ne zaman yapılacağı ise Resmi Gazete'de yayımlanacak açıklamaya odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı.

1000 TL ikramiye farkında son durum: Emekli ikramiye farkları yattı mı, ne zaman yatacak? - 1

1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin lirasını alan emekliler, bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık farkın ödenmesini bekliyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye SGK tarafından fark ödemesi yapılacak. Peki, 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum ne? 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?

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1000 TL ikramiye farkında son durum: Emekli ikramiye farkları yattı mı, ne zaman yatacak? - 2

4 BİN LİRANIN 3 BİN LİRASI EMEKLİLERE ÖDENDİ

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.

SGK tarafından açıklanan takvimle birlikte ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlandı.

1000 TL ikramiye farkında son durum: Emekli ikramiye farkları yattı mı, ne zaman yatacak? - 3

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Hesaplara geçen 3000 liranın yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.

1000 TL ikramiye farkında son durum: Emekli ikramiye farkları yattı mı, ne zaman yatacak? - 4

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TBMM'deki teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte fark ödemesi takvimi belirlenerek en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerini bayramdan hemen sonra yatırması bekleniyor.

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