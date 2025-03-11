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12 Mart ŞOK Aktüel Kataloğu satışta: Çarşamba günü Dyson elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi geliyor

ŞOK’ta yarın satışa sunulacak ürünler, yeni katalog ile birlikte belli oldu. Çarşamba günü, ŞOK market müşterileri indirime doyacak. Tıraş makinesinden ütü masasına, kurutmalıktan klimaya onlarca farklı ürün satışa sunulacak. 1600 W İyonlu Saç Kurutma Makinesi 13.999 TL’den raflarda yerini alırken herkesin merakla beklediği V15 Dikey Sarjlı Süpürge ise 26.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. ŞOK’ta ayrıca Turbo Temizlik Seti 1.199 TL, 360 Spin mop 249 TL, 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.299 TL ve 11 Kg/ 6 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 39.499 TL olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…

12 Mart ŞOK Aktüel Kataloğu satışta: Çarşamba günü Dyson elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi geliyor - 1

ŞOK markette bu hafta temizlik ürünlerinden olan mop çeşitlerinde indirimli fiyatlar reyonlarda yer alacak. 360 derece dönebilen Mop 249 TL, Pedallı Mop 499 TL’den satışa sunulacak. Turbo Temizlik Seti ise 1.199 TL olurken 10 litre hacmi ve 60 dereceye kadar yıkanabilir paspas başlığı dikkat çekti. Hasır sepetleri boyutlarına göre 199 TL, 179 TL ve 159 TL fiyat seçenekleriyle müşterilere sunulacak. Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL, Erkek/Kadın burnu kapalı ternk 129 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak klimalı yastık 199 TL ve koltuk örtüsü 159 TL’den satışa sunulacak. İşte, ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu

EKONOMİ HABERLERİ

12 Mart ŞOK Aktüel Kataloğu satışta: Çarşamba günü Dyson elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi geliyor - 2

ŞOK 12 MART ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

1600 W İyonlu Saç Kurutma Makinesi 13.999 TL

V15 Dikey Şarjlı Süpürge 26.999 TL

10 Kg Çamaşır Makinesi 15.299 TL

11 Kg/ 6 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 39.499 TL

Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 23.499 TL

12 Mart ŞOK Aktüel Kataloğu satışta: Çarşamba günü Dyson elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi geliyor - 3

4075 Tıraş Makinesi 299 TL

Saç-Sakal Tıraş Makinesi 199 TL

Elektrikli Süpürge 2.999 TL

2’si 1 Arada Elektrikli Süpürge 1.499 TL

12 Mart ŞOK Aktüel Kataloğu satışta: Çarşamba günü Dyson elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi geliyor - 4

Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL

Ütü Masası 599 TL

Kurutmalık 299 TL

Çalar Pilli Temizlik Fırçası 299 TL

12 Mart ŞOK Aktüel Kataloğu satışta: Çarşamba günü Dyson elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi geliyor - 5

360 Spin mop 249 TL

Turbo Temizlik Seti 1.199 TL

Hasır Sepeti Büyük Boy 199 TL

12 Mart ŞOK Aktüel Kataloğu satışta: Çarşamba günü Dyson elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi geliyor - 6

Hasır Sepeti Orta Boy 179 TL

Mega Boy Kapaklı Kutu 129 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL

12 Mart ŞOK Aktüel Kataloğu satışta: Çarşamba günü Dyson elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi geliyor - 7

Işık Geçirmez Fon Perde 279 TL

Klimalı Yastık 199 TL

12 Mart ŞOK Aktüel Kataloğu satışta: Çarşamba günü Dyson elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi geliyor - 8
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