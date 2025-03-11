12 Mart ŞOK Aktüel Kataloğu satışta: Çarşamba günü Dyson elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi geliyor
ŞOK’ta yarın satışa sunulacak ürünler, yeni katalog ile birlikte belli oldu. Çarşamba günü, ŞOK market müşterileri indirime doyacak. Tıraş makinesinden ütü masasına, kurutmalıktan klimaya onlarca farklı ürün satışa sunulacak. 1600 W İyonlu Saç Kurutma Makinesi 13.999 TL’den raflarda yerini alırken herkesin merakla beklediği V15 Dikey Sarjlı Süpürge ise 26.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. ŞOK’ta ayrıca Turbo Temizlik Seti 1.199 TL, 360 Spin mop 249 TL, 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.299 TL ve 11 Kg/ 6 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 39.499 TL olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…
ŞOK markette bu hafta temizlik ürünlerinden olan mop çeşitlerinde indirimli fiyatlar reyonlarda yer alacak. 360 derece dönebilen Mop 249 TL, Pedallı Mop 499 TL’den satışa sunulacak. Turbo Temizlik Seti ise 1.199 TL olurken 10 litre hacmi ve 60 dereceye kadar yıkanabilir paspas başlığı dikkat çekti. Hasır sepetleri boyutlarına göre 199 TL, 179 TL ve 159 TL fiyat seçenekleriyle müşterilere sunulacak. Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL, Erkek/Kadın burnu kapalı ternk 129 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak klimalı yastık 199 TL ve koltuk örtüsü 159 TL’den satışa sunulacak. İşte, ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu