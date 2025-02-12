13 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, ayakkabılık satışa sunuluyor

A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Haftanın indirimli ürünleri arasında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi indirimli ürünler dikkat çekerken mutfak ürünlerinden, kişisel bakıma, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine onlarca ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. A101’de bu hafta kampanyalı ürünler Perşembe günü satışa sunulacak. Alternatif olarak müşterileri çaydanlık, çubuklu ayakkabılık, süpürge, tost makinesi gibi ürünler bekleyecek. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Ürünler Kataloğu

13 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, ayakkabılık satışa sunuluyor - 1

A101’de haftanın indirimli ürünleri belli oldu. No-frost buzdolabı, tost makinesi, kablosuz su ısıtıcı gibi ev ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünlerde indirim fırsatı yaşanacak. Tabak çeşitleri, kek kalıbı, farklı boyutlardaki saklama kapları, kupa gibi mutfak ürünleriyle birlikte ayakkabılık, çöp kutusu, katlanır çamaşır selesi gibi ürünler raflarda yerini alacak.  A101 Aldın Aldın kampanyasında ise tuşlu elektronik org, farklı türde çocuk oyuncakları ve temel gıda malzemeleri satışa sunuluyor. Ayrıca aydınlatıcı kalem, ruj, cilt bakım maskesi, saç kremi ve diğer birçok ürüne Perşembe günü ulaşabilirsiniz. İşte, A101 Aktüel Ürünler Kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

13 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, ayakkabılık satışa sunuluyor - 2

Benzinli Moped 33.990 TL

4K Ultra HD Android Televizyon 24.999 TL

Akıllı Bileklik 299 TL

13 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, ayakkabılık satışa sunuluyor - 3

Bluetooth Kulaklık 329 TL

10.000 mAh Powerbank 499 TL

No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

13 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, ayakkabılık satışa sunuluyor - 4

Led Göstergeli Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Silindirik Termosifon 65 LT 6.499 TL

Tost Makinesi 1.699 TL

13 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, ayakkabılık satışa sunuluyor - 5

Dik Süpürge 1.499 TL 

Süpürge ve Zemin Temizleyici 8.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

13 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, ayakkabılık satışa sunuluyor - 6

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 179 TL

Çaydanlık 739 TL

13 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, ayakkabılık satışa sunuluyor - 7

Kapaklı Çöp Kutusu 69.50 TL

37 Tuşlu Elektronik Org 

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