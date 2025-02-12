13 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, ayakkabılık satışa sunuluyor

A101’de haftanın indirimli ürünleri belli oldu. No-frost buzdolabı, tost makinesi, kablosuz su ısıtıcı gibi ev ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünlerde indirim fırsatı yaşanacak. Tabak çeşitleri, kek kalıbı, farklı boyutlardaki saklama kapları, kupa gibi mutfak ürünleriyle birlikte ayakkabılık, çöp kutusu, katlanır çamaşır selesi gibi ürünler raflarda yerini alacak. A101 Aldın Aldın kampanyasında ise tuşlu elektronik org, farklı türde çocuk oyuncakları ve temel gıda malzemeleri satışa sunuluyor. Ayrıca aydınlatıcı kalem, ruj, cilt bakım maskesi, saç kremi ve diğer birçok ürüne Perşembe günü ulaşabilirsiniz. İşte, A101 Aktüel Ürünler Kataloğu…