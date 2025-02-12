13 Şubat A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, ayakkabılık satışa sunuluyor
A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Haftanın indirimli ürünleri arasında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi indirimli ürünler dikkat çekerken mutfak ürünlerinden, kişisel bakıma, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine onlarca ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. A101’de bu hafta kampanyalı ürünler Perşembe günü satışa sunulacak. Alternatif olarak müşterileri çaydanlık, çubuklu ayakkabılık, süpürge, tost makinesi gibi ürünler bekleyecek. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
A101’de haftanın indirimli ürünleri belli oldu. No-frost buzdolabı, tost makinesi, kablosuz su ısıtıcı gibi ev ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünlerde indirim fırsatı yaşanacak. Tabak çeşitleri, kek kalıbı, farklı boyutlardaki saklama kapları, kupa gibi mutfak ürünleriyle birlikte ayakkabılık, çöp kutusu, katlanır çamaşır selesi gibi ürünler raflarda yerini alacak. A101 Aldın Aldın kampanyasında ise tuşlu elektronik org, farklı türde çocuk oyuncakları ve temel gıda malzemeleri satışa sunuluyor. Ayrıca aydınlatıcı kalem, ruj, cilt bakım maskesi, saç kremi ve diğer birçok ürüne Perşembe günü ulaşabilirsiniz. İşte, A101 Aktüel Ürünler Kataloğu…