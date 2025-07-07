14 günlük memur maaş farkı 2025 ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?
Kamu kurumlarında öğretmen, doktor, polis, mühendis, hemşire, imam, vaiz, bekçi ve polis gibi meslek gruplarında çalışan memurların alacağı zam oranı belli oldu. Memurlara toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. En düşük memur maaşı 50 bin lira seviyesine yükselirken gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Memurlar bu ay zamlı maaş alırken gözler fark ödemelerine çevrildi. Peki 2025 Memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…
Haziran ayı enflasyonu 1.37 olarak açıklanırken bu yılın geride kalan 6 aylık enflasyon rakamı belli oldu. Enflasyona göre memur, emekli ve memur emeklisi zamları belli oldu. Memur maaşına göre hesaplanan evde bakım yardımı, engelli aylığı, bedelli askerlik ve diğer birçok ödeme de artış oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inden itibaren işlenmeye başlıyor. 15 Temmuz - 15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlendiğinden Temmuz ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılacak. Enflasyon farkı ödeme takvimi, memurlar tarafından merak ediliyor. Peki Memur maaş farkı ödeme tarihleri 2025 açıklandı mı? İşte, memur maaş farkı için beklenen tarih…