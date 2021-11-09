1400 dereceye ulaşan sıcakta şekilleniyor, hem Türkiye'ye hem dünyaya satılıyor

Türkiye'de geleneksel yöntemlerle bu işi yapan usta sayısının azaldığını anlatan Bayyiğit, "Bu çeliği ruhla yapmak lazım, demire, ateşe, darbelere hükmetmen lazım. Ocakta bir dereceye getirip yapma şansın yok. Isıtma değerini yakaladıktan sonra vuruş darbesi ve derecesi var.

Bunu iyi ayarlaman lazım. Yoksa hüsranla sonuçlanır. Dünyada üreten çok az insan var ve hepsi yetenekli insanlar" diye konuştu.