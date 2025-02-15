15-19 Şubat Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler listesi: Tencere seti, ısıtıcı, süpürge, dolap ve ayakkabılık
15-19 Şubat Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar çaydanlık çeşitlerinden akıllı cep telefonuna, dolaptan, ayakkabılığa elektronik ev ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar onlarca çeşit üründe indirimler müşterileri bekleyecek. Elektrikli süpürge 1.099 lira, Dikey Isıtıcı 1.399 lira, blender 739 lira, saç kurutma makinesi 719 lira, çocuk masası ve sandalye 1.099 liradan raflarda yerini alacak. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri 15-19 Şubat kataloğu…
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor. “Fırsat Günleri” kampanyası kapsamında 14-19 Şubat tarihlerinde indirimli ürünler müşterilere özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta kahve makinesi, buharlı ütü, elektrikli süpürge, çekmeceli dolap, çocuk masası gibi ürünler reyonlarda yerini aldı. İndirimleri kaçırmak isteyemeyen müşteriler ise fiyat listesini yakından inceliyor. Zigzag kitaplık 789 lira, çekmeceli ekmeklik 1.449 lira ve sandalyeli çocuk masası 1.099 liradan satışta. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler broşürü…