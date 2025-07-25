15 soruda Gayrimenkul Sertifikası: Gayrimenkul Sertifikası nedir? Sertifika ile nasıl ev sahibi olunur?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasının detaylarına ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüyorum ki, dün açıkladığımız küçük birikimlerle ev alma projemize ilgi büyük ve merak edilen birçok konu var. İlk olarak İstanbul'da başlattığımız Gayrimenkul Sertifikasıyla ilgili 15 soru 15 cevap burada." ifadelerini kullandı.
Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle: