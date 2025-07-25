15 soruda Gayrimenkul Sertifikası: Gayrimenkul Sertifikası nedir? Sertifika ile nasıl ev sahibi olunur?

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İLE EV SAHİBİ NASIL OLUNUR?

- Sertifikalarınızı biriktirdikçe, istediğiniz gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda ilgili projeden ev sahibi olabilirsiniz. Bu sürece "Asli Edim" denir.



Evimi proje bitmeden seçebilir miyim?



- Evet seçebilirsiniz. Gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda, asli edim talep süresi içerisinde talepte bulunarak Damla Kent Projesi'nden evinizi seçebilirsiniz. Böylece beğendiğiniz daire sizin için ayrılır ve başka birine satılamaz. Projenin tamamlanmasıyla evinizin tapusunu alabilirsiniz.



Ortak konut almak mümkün mü?



- Evet mümkün. Bir daireyi birden fazla kişi birlikte alabilir. Bu uygulamaya paylı mülkiyet denir. Yani iki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabilir ve tapuya isimleri hisseleri oranında yazılır.



Her daire aynı fiyatta mı?



- Dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri daireye göre farklılık göstermektedir. Bu farka "şerefiye farkı" denir.



Proje kapsamında ne kadar konut satılacak, talepler ne zaman toplanacak?



- Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 konut yer alacak, ilk olarak projenin birinci etabında yer alan 1540 konut halka arz edilecek. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak.