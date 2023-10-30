150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? (Evlilik kredisinin ayrıntıları için gözler Kabine'de)

150 bin lira evlilik kredisinin ayrıntılarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmada Aile ve Gençlik Bankası projesi çalışmalarını tamamladıklarını ve yakın zamanda kanun teklifini meclise sunacaklarını açıklamıştı.