150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? (Evlilik kredisinin ayrıntıları için gözler Kabine'de)
150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntılarını merak eden vatandaşlar kabineden çıkacak kararlara odaklandı. Uzun bir aranın ardından toplanacak olan Kabine'nin gündemindeki konulardan biri de evlilik kredisiyle ilgili. Krediyle ilgili illk ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek?
150 bin lira evlilik kredisinin ayrıntılarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmada Aile ve Gençlik Bankası projesi çalışmalarını tamamladıklarını ve yakın zamanda kanun teklifini meclise sunacaklarını açıklamıştı.