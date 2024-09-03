2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise yılın 8. enflasyon verisi olan ağustos enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ağustos ayını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar?

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 1

2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, ağustos ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte çalışan milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci yarısının 2. enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2025 ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 2

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 4

Ağustos sonu itibarıyla bu rakam yüzde 5,78'i aşmış durumda.

Net rakam eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 5

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

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