2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise yılın 8. enflasyon verisi olan ağustos enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ağustos ayını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar?
2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, ağustos ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte çalışan milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci yarısının 2. enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2025 ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.