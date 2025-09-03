2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için ikinci veri açıklandı

2 aylık enflasyon farkı, çalışan milyonlarca memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merakla sorgulanıyor. 2025’in ilk verisi temmuz ayında geldi ve enflasyon aylık bazda yüzde 2’nin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra, memur ve emeklilerin maaş zammına yansıyacak iki aylık enflasyon farkı netleşti. Bu oran, yılın ikinci yarısında maaşlara yapılacak artış için temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilerin gözü 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Yüz binlerce çalışan memur ise yılın 8. enflasyon verisi olan ağustos ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı ve maaş hesaplaması yapmaya başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak?

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,04 olarak açıklandı.

Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ağustos ayı için yüzde 2,04 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için eylül, ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanacak aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.

Ağustos sonu itibarıyla bu rakam yüzde 4,14'ü aşmış durumda.

Memurların enflasyon farkı hakedebilmesi için yüzde 0.82 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Net rakam eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.

