2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için ikinci veri açıklandı
2 aylık enflasyon farkı, çalışan milyonlarca memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merakla sorgulanıyor. 2025’in ilk verisi temmuz ayında geldi ve enflasyon aylık bazda yüzde 2’nin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra, memur ve emeklilerin maaş zammına yansıyacak iki aylık enflasyon farkı netleşti. Bu oran, yılın ikinci yarısında maaşlara yapılacak artış için temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilerin gözü 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Yüz binlerce çalışan memur ise yılın 8. enflasyon verisi olan ağustos ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı ve maaş hesaplaması yapmaya başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak?