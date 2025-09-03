2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için ikinci veri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilerin gözü 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Yüz binlerce çalışan memur ise yılın 8. enflasyon verisi olan ağustos ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı ve maaş hesaplaması yapmaya başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak?