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2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı hesaplaması

Şubat ayı enflasyonu için gözler TÜİK’e çevrildi. Her yıl emekli ve memur maaşlarına enflasyona göre artış yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak TEFE, TÜFE ile birlikte 2 aylık memur ve emekli enflasyon farkı netlik kazanacak. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olurken gözler Şubat enflasyonuna çevrildi. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileriyle birlikte 6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranları belli olacak. Peki Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, 2 aylık enflasyon farkı…

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı hesaplaması - 1

Enflasyon farkı emekli zammı ve memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Zam oranını etkileyecek Şubat ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklanıyor. Milyonlarca emekli ve memur ise 2 aylık enflasyon farkına dikkat kesildi. Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.55 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek. Maaşları etkileyecek enflasyon farkı ise Şubat ayı enflasyonu ile gündeme geldi. Peki 2 aylık enflasyon farkına göre Memur ve emekli maaşları 2025 ne kadar olacak? İşte, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyona ilişkin son gelişmeler…

NTVPARA HABERLERİ

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı hesaplaması - 2

2 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayı enflasyonu Şubat ayının başında açıklanmıştı. Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,03 olarak gerçekleşirken Şubat ayı enflasyonu ise bugün saat 10.00’da açıklanacak. TEFE-TÜFE açıklandıktan sonra 2 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak.

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı hesaplaması - 3

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI 2025 NE KADAR ZAMLANACAK?

Ocak ayı verilerine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak ayında şimdiden yüzde 5,03’lük enflasyon farkını  hak etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre yüzde 0,92 artması gerekiyor. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonuna göre memur ve emekli maaşları netlik kazanacak.

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı hesaplaması - 4

ŞUBAT AYI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU 

AA Finans’ın Şubat ayı beklenti anketi , 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistler şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor. Ocak ayında ise beklenti 4,29 olurken enflasyon 5,03 olarak açıklanmıştı.

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı hesaplaması - 5

KİRA ARTIŞ ORANI DA BELLİ OLACAK

TÜİK tarafından bugün açıklanacak Şubat ayı enflasyonuna göre Mart ayı, ev ve işyerleri kira zammı oranı da belli olacak.

Geçtiğimiz Ocak ayı enflasyonunda ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı % 56,35 oldu. kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.35 oranında zam yapabildi.

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