2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı hesaplaması
Şubat ayı enflasyonu için gözler TÜİK’e çevrildi. Her yıl emekli ve memur maaşlarına enflasyona göre artış yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak TEFE, TÜFE ile birlikte 2 aylık memur ve emekli enflasyon farkı netlik kazanacak. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olurken gözler Şubat enflasyonuna çevrildi. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileriyle birlikte 6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranları belli olacak. Peki Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, 2 aylık enflasyon farkı…
Enflasyon farkı emekli zammı ve memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Zam oranını etkileyecek Şubat ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklanıyor. Milyonlarca emekli ve memur ise 2 aylık enflasyon farkına dikkat kesildi. Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.55 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek. Maaşları etkileyecek enflasyon farkı ise Şubat ayı enflasyonu ile gündeme geldi. Peki 2 aylık enflasyon farkına göre Memur ve emekli maaşları 2025 ne kadar olacak? İşte, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyona ilişkin son gelişmeler…