2 bin 700 rakımlı bölgede hasat başladı: Bu yıl yüksek verim bekleniyor

Üreticilerin bu yıl karakovan balında iyi verim beklediğini belirten Şişman, şunları kaydetti:



"Çatak'ta 170 işletmede 30 bin kovanımız mevcut. 8 bin civarında da karakovanımız var. Çatak ve Bahçesaray kapalı havza olması nedeniyle karakovan yetiştiriciliğine oldukça müsait. Karakovanda kovan başı 3-4 kilogram alınıyor ama değeri fazladır. İlaç ve gübre kullanılmıyor. Arı tamamen doğal havzasında bu balı üretiyor. Çatak ilçemizde bu yıl 350 ton civarında üretim bekliyoruz. İl genelinde 2 bin 100 ton civarında bal üretimi beklentimiz var. İlk kovanları açtık, verim iyi gözüküyor. Kovanlar dolu. Yağmur yağmadığı için bal hem kaliteli hem verimli oluyor. Binlerce çeşit bitkiden süzülerek bu bal üretiliyor."





