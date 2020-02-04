2020 AGİ ücretleri (Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar?)

Asgari ücretle birlikte çalışanların merakla beklediği Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli oldu. Asgari ücret komisyonu son kez toplandı, asgari ücret bugün belli oldu 2020'de çalışanların alacağı asgari ücretle birlikte maaşlara ne kadar Asgari Geçim indirimi yansıyacak? İşte 2020 AGİ zamları...

Son dakika haberi: 2020 yılı için asgari ücret net 15,03 artışla 2 bin 324 TL olarak açıklandı. 

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

2020 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli oldu. 

BEKAR ÇALIŞAN

Yeni yılda bekarlar için AGİ 220,68 TL olacak.

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82 

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92 

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17 

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 220,68

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?


Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

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