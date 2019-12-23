2020 Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışan asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısını beklemeye koyuldu. 2 Aralık tarihinde ilk toplantısı yapan asgari ücret tespit komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti. 2020 yılına girmeye günler kala da asgari ücretli çalışanların gözü asgari ücret zammının belli olacağı son asgari ücret tespit komisyon toplantısına çevrildi.
Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı. Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama geldi, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. 17 yıldır çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Geçen yıl yüzde 26 oranında ciddi artış sağlamıştık. Asgari ücret 2002'den beri nominal olarak 10 kat arttı. Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum."
Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle: 2019: 2 bin 20 TL
2018: 1603 TL
2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL,1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.