2020 bütçesindeki ÖTV gelirleri

1 TBMM'ye sunulan 2020 yılı bütçe teklifinin ayrıntılarında vergi gelirlerinin bu yıl sonuna kadar ne kadar gerçekleşleşeceği ve gelecek yıl ne kadar öngörldüğü de yer aldı.

2 Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, bütçenin en önemli gelir kalemlerinden olan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) gelecek yıl yüzde 20.6 artışla 176.1 milyar lira olarak geçekleşmesi bekleniyor.

3 2020 bütçe teklifine göre, ÖTV geliri beklentileri şöyle:



Petrol ve doğalgaz ürünlerinden yüzde 9.7 artışla 66.6 milyar lira,

4 motorlu taşıt araçlarından yüzde 48.3 artışla 19 milyar lira,

5 alkollü içkiler üzerinden 12.9 artışla 17.2 milyar lira,

6 kolalı gazozlardan yüzde 14.1 artışla 1.2 milyar lira,

7 dayanıklı tüketim ürünlerinden yüzde 38.4 artışla 7.2 milyar lira.