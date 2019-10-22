2020 bütçesindeki ÖTV gelirleri
ntv.com.tr
Bütçenin en önemli gelir kalemlerinden olan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) gelecek yıl yüzde 20.6 artması bekleniyor.
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1TBMM'ye sunulan 2020 yılı bütçe teklifinin ayrıntılarında vergi gelirlerinin bu yıl sonuna kadar ne kadar gerçekleşleşeceği ve gelecek yıl ne kadar öngörldüğü de yer aldı.
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2Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, bütçenin en önemli gelir kalemlerinden olan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) gelecek yıl yüzde 20.6 artışla 176.1 milyar lira olarak geçekleşmesi bekleniyor.
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32020 bütçe teklifine göre, ÖTV geliri beklentileri şöyle:
Petrol ve doğalgaz ürünlerinden yüzde 9.7 artışla 66.6 milyar lira,
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4motorlu taşıt araçlarından yüzde 48.3 artışla 19 milyar lira,
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5alkollü içkiler üzerinden 12.9 artışla 17.2 milyar lira,
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6kolalı gazozlardan yüzde 14.1 artışla 1.2 milyar lira,
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7dayanıklı tüketim ürünlerinden yüzde 38.4 artışla 7.2 milyar lira.
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8Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV bu yılın başında 24 milyar lira olarak öngürülmüştü. Ancak 2020 bütçe teklifinde bu kalemden gelecek gelir 12.8 milyar liraya revize edildi.
Gelecek yıla ilişkin yüzde 48.3'lk artış hesaplamasında da baz etkisinin dikkate alındığı tahmin ediliyor.