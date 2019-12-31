2020 Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır? (Milli Piyango Sonuçları ve MPİ Yılbaşı Bilet Sorgulama ntv.com.tr'de!)

2020 Yılbaşı Milli Piyango çekilişine saatler kala 80 milyon talihlisini bekliyor. Google'da, 'milli piyango sorgulama" ve 'milli piyango sonuçları' aramaları artmış durumda. 80 Milyon TL olan 2020 milli piyango büyük ikramiyesinin vereceği çekiliş sonuçları ntv.com.tr'den anlık ve canlı olarak takip edilebilecek. Milli piyango ikramiyesiyle birlikte 2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? 2019 Milli Piyango kime çıktı? Milli piyango bilet fiyatları ne kadar? Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı... İşte detaylar

2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? 

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu.

31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli piyango bilet fiyatları ne kadar?

2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

Çeyrek bilet: 20 TL,

Yarım Bilet: 40 TL,

Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi. HABERE GİT

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

  • Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
  • Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
  • Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
  • Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
  • Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
  • 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

2019 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

2020 milli piyango çekiliş sonuçları NTV.com.tr'den anlık ve canlı olarak takip edilebilecek.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Seksen milyon TL'lik 2020 Yılbaşı Çekilişi'ne saatler kala, MPİ'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi, hala parasını almadı. Talihli eğer bugün mesai bitimine (17.00) kadar parasını almazsa büyük ikramiye hazineye devredecek. DETAYLI HABERE GİT

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