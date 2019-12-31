2020 Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır? (Milli Piyango Sonuçları ve MPİ Yılbaşı Bilet Sorgulama ntv.com.tr'de!)

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu.
31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,
Çeyrek bilet: 20 TL,
Yarım Bilet: 40 TL,
Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi. HABERE GİT
2020 milli piyango çekiliş sonuçları NTV.com.tr'den anlık ve canlı olarak takip edilebilecek.
Seksen milyon TL'lik 2020 Yılbaşı Çekilişi'ne saatler kala, MPİ'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi, hala parasını almadı. Talihli eğer bugün mesai bitimine (17.00) kadar parasını almazsa büyük ikramiye hazineye devredecek. DETAYLI HABERE GİT