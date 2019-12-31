2020 Milli Piyango Büyük İkramiye Sonuçları Belli Oluyor (Milli Piyango Bilet Sorgulama Canlı)

2020 Milli piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Merakla beklenen milli piyango 80 milyon TL 'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi bugün 15.00'de başladı.
Halka açık gerçekleştirilecek büyük yılbaşı ikramiyesi ise 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.
Tam bilet alanları 70 TL,
Yarım bilet alanlar 35 TL,
Çeyrek bilet alanlar ise 17,5 TL almaya hak kazanacaklar.
Teselli ikramiyesini ise büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen ikramiye.
2020 Milli piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarına NTV.com.tr'den hızlıca sorgulayabilir ve kolayca öğrenebilirsiniz.
80 Milyon TL
8 milyon TL
1 milyon TL
100 bin TL
10 bin TL
5 bin TL
1000 TL
400 TL
300 TL200 TL
160 TL 80 (Amorti) TL
80 bin (Teselli) TL
2020 Yılbaşı Özel Çekilişi , 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,
Çeyrek bilet : 20 TL,
Yarım Bilet : 40 TL,
Tam bilet : 80 TL olarak belirlendi.