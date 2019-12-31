2020 Milli Piyango Büyük İkramiye Sonuçları Belli Oluyor (Milli Piyango Bilet Sorgulama Canlı)

Milli piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiye çekilişine artık saatler kaldı! 2020 Yılbaşı özel çekilişi 15.00'den itibaren başladı. Büyük ikramiyenin 80 Milyon TL olduğu 2020 milli piyango büyük ikramiyesinin şanslı numaralarına ise NTV.com.tr'den anlık ve canlı olarak ulaşabileceksiniz. Google'da, "milli piyango bilet sorgulama" ve "milli piyango sonuçları" aramaları gittikçe artmış durumda. Milli piyango sonuçları saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Milli piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak? yarım veya çeyrek biletinde hangisi daha çok kazandırdı? 2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi bitti mi? Ne kadar bilet satıldı? Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak?

2020 Milli piyango büyük ikramiye sonuçları saat kaçta açıklanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Milli piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Merakla beklenen milli piyango 80 milyon TL 'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi bugün 15.00'de başladı.

Halka açık gerçekleştirilecek büyük yılbaşı ikramiyesi ise 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

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2020 Milli Piyango Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak?

Tam bilet alanları 70 TL,

Yarım bilet alanlar 35 TL,

Çeyrek bilet alanlar ise 17,5 TL almaya hak kazanacaklar. 

Teselli ikramiyesini ise büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen ikramiye.

Milli Piyango Sonuçları NTV.com.tr'de!

2020 Milli piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarına NTV.com.tr'den hızlıca sorgulayabilir ve kolayca öğrenebilirsiniz. 

Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı

2020 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi İkramiye Tutarları

80 Milyon TL

8 milyon TL

1 milyon TL

100 bin TL

10 bin TL

5 bin TL

1000 TL

400 TL

300 TL200 TL

    160 TL 80 (Amorti) TL

    80 bin (Teselli) TL

    Milli piyango 2020 özel yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar? 

    2020 Yılbaşı Özel Çekilişi , 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

    Çeyrek bilet : 20 TL,

    Yarım Bilet : 40 TL,

    Tam bilet : 80 TL olarak belirlendi. 

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