2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiye kazanan numaralar (Milli Piyango MPİ hızlı bilet sorgulama)
Milli Piyango 2020 çekilişi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango biletinizi ntv.com.tr Milli piyango bilet sorgulama sayfasından hızlıca yapabilirsiniz. Milli piyango büyük ikramiyesi numaraları hangi bilete isabet etti, kazanan numaraların sıralı tam listesi.. İşte milli piyango çekilişi sonrası milli piyango sonuçları, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar..
31.12.2019 - 20:40
Milli Piyango çekilişi saat 15.00'da başladı.
Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Yılbaşı özel çekilişinin ardından ikramiye kazanan numaralar belli oldu.
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