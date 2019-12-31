2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiye kazanan numaralar (Milli Piyango MPİ hızlı bilet sorgulama)

Milli Piyango 2020 çekilişi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango biletinizi ntv.com.tr Milli piyango bilet sorgulama sayfasından hızlıca yapabilirsiniz. Milli piyango büyük ikramiyesi numaraları hangi bilete isabet etti, kazanan numaraların sıralı tam listesi.. İşte milli piyango çekilişi sonrası milli piyango sonuçları, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar..

Milli Piyango çekilişi saat 15.00'da başladı. 

Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Yılbaşı özel çekilişinin ardından ikramiye kazanan numaralar belli oldu. 

BİLET SORGULAMA EKRANI

BÜYÜK İKRAMİYE

BİLET SORGULAMA EKRANI

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

BİLET SORGULAMA EKRANI
BİLET SORGULAMA EKRANI
BİLET SORGULAMA EKRANI

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