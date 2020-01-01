2020 yılında vergi, harç ve cezaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 için yeniden değerleme oranını yüzde 22,58 olarak belirledi.
Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı için indirim yetkisi kullanıldı.
Ve Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 12 oldu.
Her iki karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde en düşük grup araçlar için 30 lira tutarında artış oldu.
En düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 1-3 yaşındaki araçlar için 964 liraya yükseldi.
En yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı ise 45 bin 924 lira oldu.
6 aylık 208 TL
1 yıllık 305 TL
2 yıllık 497 TL
3 yıllık 706 TL
4 yıldan fazla 995 TL
Defter ücreti 164 TL
A sınıfı ehliyet harcı 249 lira, B sınıfı ehliyet harcı 752 lira, diğer ehliyet harçları ise bin 254 liraya çıktı.
A sınıfı ehliyet 249 TL
B sınıfı ehliyet 752 TL
Diğer ehliyetler 1.254 TL
2020'de trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla ceza ödeyecek.
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liraç
Hız sınırını yüzde 30 aşanlara 598 lira, alkollü araç kullanlara bin 228 lira, emniyet kemeri takmayan ve park yasağını ihlal edenlere 132 lira ceza kesilecek.
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler
462.56 lira
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork
342.2 lira
Traktör, motosiklet, motorlu bisiklet
174.64 lira
Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt ücreti bin 838 lira 70 kuruş olacak.
Yurt dışından getirilen, radyo, televizyon, video cihazı, uydu alıcısı gibi görsel ve işitsel cihazlardan 2020 yılında bir kez alınacak ücretler belirlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilgili karara göre, "ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlardan" alınacak ücretler şöyle belirlendi.