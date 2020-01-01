2020 yılında vergi, harç ve cezaları

Ehliyet, pasaport, ehliyet harçları, araç muayene ve trafik cezalarında 1 Ocak 2020'den itibaren artış oldu. İşte 2020 yılında pasaport, ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), özel iletişim vergisi ve trafik cezaları artış oranları....

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 için yeniden değerleme oranını yüzde 22,58 olarak belirledi.

Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı için indirim yetkisi kullanıldı.

Ve Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 12 oldu.

Her iki karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde en düşük grup araçlar için 30 lira tutarında artış oldu. 

En düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 1-3 yaşındaki araçlar için 964 liraya yükseldi. 

En yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı ise 45 bin 924 lira oldu. 

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YENİ PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ

6 aylık 208 TL

1 yıllık 305 TL

2 yıllık 497 TL

3 yıllık 706 TL

4 yıldan fazla 995 TL

Defter ücreti 164 TL

EHLİYET HARÇLARI

A sınıfı ehliyet harcı 249 lira, B sınıfı ehliyet harcı 752 lira, diğer ehliyet harçları ise bin 254 liraya çıktı. 

A sınıfı ehliyet 249 TL

B sınıfı ehliyet 752 TL

Diğer ehliyetler 1.254 TL

2020 TRAFİK CEZALARI

2020'de trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla ceza ödeyecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liraç

Hız sınırını yüzde 30 aşanlara 598 lira, alkollü araç kullanlara bin 228 lira, emniyet kemeri takmayan ve park yasağını ihlal edenlere 132 lira ceza kesilecek.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLER

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler

462.56 lira

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork

342.2 lira

Traktör, motosiklet, motorlu bisiklet

174.64 lira

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt ücreti bin 838 lira 70 kuruş olacak.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN CİHAZLARDAN BİR KEZ ALINACAK ÜCRETLER

Yurt dışından getirilen, radyo, televizyon, video cihazı, uydu alıcısı gibi görsel ve işitsel cihazlardan 2020 yılında bir kez alınacak ücretler belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilgili karara göre, "ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlardan" alınacak ücretler şöyle belirlendi. 

1. Televizyon

- 51 Ekrana kadar (51 dahil) 10 euro

- 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) 16 euro

- 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) 22 euro

- 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) 34 euro

- 117Ekran-148 Ekran arası (148 dahil) 40 euro

- 148 Ekrandan yukarısı 80 euro

- Oto Televizyonu 8 euro

2. Radyolar

- Cep tipi radyo alıcıları 1 euro

- Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu  vantilatörler 1 euro

- Oto radyo alıcıları 1 euro

- Taşınabilir radyo alıcıları 2 euro
3. Videolar 18 euro

4. Set Üstü Medya Kutulan (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazları 7 euro

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

- Televizyon-Radyo 9 euro

- Televizyon -Radyo-Teyp 13 euro

- Televizyon-Video 19 euro

- Televizyon-Radyo-Video 21 euro

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

- Cep tipi radyo kasetçalar(radyo- walkman) 1 euro

- Taşınabilir (pilli) radyo - pikap 3 euro

- Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 3 euro

- Oto Radyo-Kasetçalar 3 euro

- Oto Radyo-Kompakdiskçalar 4 euro

- Taşınabilir(pilli)Radyo-Kompakdiskçalar 4 euro

- Radyo-Kasetçalar 5 euro

- Radyo-Kompakdiskçalar 7 euro

- Radyo-Pikap 7 euro

- Radyo-Kasetçalar-Pikap 14 euro

- Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar 18 euro

- Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar 18 euro
6. Diğer Cihazlar

- Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar vb. 2 euro

- Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7 euro

- Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player vb. 15 euro

- Radyo ve/veya TVİi ev sinema sistemleri 15 euro

- Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10 euro

7. Cep Telefonları 20 euro

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar 10 euro

9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan her türlü cihazlar 18 euro

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