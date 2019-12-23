2020 yılında vergi, harç ve cezaları ne olacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi önümüzdeki yıl yüzde 12 oranında artışla belirlenecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranını yüzde 22,58 olarak belirledi.



Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı için indirim yetkisi kullanıldı.



Ve Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 12 oldu.



Her iki karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.