2020 yılında vergi, harç ve cezaları ne olacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi önümüzdeki yıl yüzde 12 oranında artışla belirlenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranını yüzde 22,58 olarak belirledi.
Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı için indirim yetkisi kullanıldı.
Ve Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 12 oldu.
Her iki karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde en düşük grup araçlar için 30 lira tutarında artış olacak.
En düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 1-3 yaşındaki araçlar için 964 liraya yükselecek.
En yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı ise 45 bin 924 lira olacak.
6 aylık 208 TL
1 yıllık 305 TL
2 yıllık 497 TL
3 yıllık 706 TL
4 yıldan fazla 995 TL
Defter ücreti 164 TL
Ehliyet harçları yeni yılda artacak.
A sınıfı ehliyet harcı 249 lira, B sınıfı ehliyet harcı 752 lira, diğer ehliyet harçları ise bin 254 liraya çıkacak.
A sınıfı ehliyet 249 TL
B sınıfı ehliyet 752 TL
Diğer ehliyetler 1.254 TL
2020'de trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla ceza ödeyecek.
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 lira olacak.
Hız sınırını yüzde 30 aşanlara 598 lira, alkollü araç kullanlara bin 228 lira, emniyet kemeri takmayan ve park yasağını ihlal edenlere 132 lira ceza kesilecek.
Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt ücreti bin 838 lira 70 kuruş olacak.