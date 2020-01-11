2020'de işsize zamlı maaş (2020 işsizlik maaşı ne kadar?)

2020 yılında asgari ücret yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL oldu. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve işsizlik maaşları belli oldu. Peki 2020 AGİ ne kadar? 2020 İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı neden kesilir? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşte merak edilenler...

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret açıklandı. Asgari ücrette yaşanan artış beraberinde AGİ ve işsizlik maaşını da etkiledi. Peki artan asgari ücretle birlikte 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücret 2020 yılında yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL olurken işsizlik maaşı en düşük bin 168 TL, en yüksek 2 bin 336 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞINDA 153 TL FARK Posta gazetesinde yer alan habere göre, 2019 yılında en düşük işsizlik maaşı bin 105 lira yapılan asgari ücret zammı ile bin 168 liraya çıktı.

En yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 31 liradan 2 bin 336 liraya yükseldi. 10 ay süre ile verilen işsizlik maaşını almaya hak kazanan kişi ise 2020 yılında devletten en yüksek oranda 23 bin 360 lira ödeme alacak.

İşsizlik maaşı her ayın 5'inde ödeniyor.

BAŞVURMAK İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE İşsizlik maaşı almak için ise ilk 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Başvurular https://www.iskur.gov.tr/ adresinden yapılıyor. İnternetten yapılan başvurunun ardından İŞKUR'a yapılan başvuruda nüfus kağıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi isteniyor.

İSTİFA EDENE İŞSİZLİK MAAŞI BAĞLANIR MI? İşinden istifa eden bir çalışana normal şartlarda işsizlik maaşı bağlanmaz. Ancak bu durumun istisnası 'haklı fesih' durumudur. Bu durumlar ise maaşının zamanında ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması ya da mobbing gibi nedenler haklı fesih nedenine giriyor. Askere gitmek için işten ayrılanlar askerden döndükten sonra İŞKUR'a başvurup işsizlik maaşı alabilir.

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR? İstek ve kusur olmaksızın işini kaybetmiş

Son 3 yılda adına en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş

İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olanlar işsizlik maaşı alabiliyor.

Adına en az 600 gün prim ödenene ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDEN KESİLİR? İŞKUR teklif ettiği halde işin haklı bir nedene dayanmaksızın reddedilmesi

İşsizlik maaşı alırken bir işte çalışması veya emekli maaşı bağlanması

İŞKUR'un önerdiği meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitiminin reddedilmesi veya kabul etmesine karşın devam edilmemesi

İstenen belgelerin zamanında verilmemesi haline maaş kesilir.

EKİM AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI Geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklandı. Buna göre, ekim ayında işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. HABERE GİT