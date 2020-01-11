2020'de işsize zamlı maaş (2020 işsizlik maaşı ne kadar?)

En yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 31 liradan 2 bin 336 liraya yükseldi.
10 ay süre ile verilen işsizlik maaşını almaya hak kazanan kişi ise 2020 yılında devletten en yüksek oranda 23 bin 360 lira ödeme alacak.
İşsizlik maaşı almak için ise ilk 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Başvurular https://www.iskur.gov.tr/ adresinden yapılıyor. İnternetten yapılan başvurunun ardından İŞKUR'a yapılan başvuruda nüfus kağıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi isteniyor.
İşinden istifa eden bir çalışana normal şartlarda işsizlik maaşı bağlanmaz. Ancak bu durumun istisnası 'haklı fesih' durumudur. Bu durumlar ise maaşının zamanında ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması ya da mobbing gibi nedenler haklı fesih nedenine giriyor.
Askere gitmek için işten ayrılanlar askerden döndükten sonra İŞKUR'a başvurup işsizlik maaşı alabilir.
Geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklandı. Buna göre, ekim ayında işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. HABERE GİT
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını yaptı, asgari ücret ne kadar oldu sorusu da cevabını buldu. 2020 yılında asgari ücret yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL oldu. Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor. HABERE GİT