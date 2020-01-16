2020'de işsize zamlı maaş (İşsizlik maaşı ne kadar 2020?)

İSTİFA EDENE İŞSİZLİK MAAŞI BAĞLANIR MI?

İşinden istifa eden bir çalışana normal şartlarda işsizlik maaşı bağlanmaz. Ancak bu durumun istisnası 'haklı fesih' durumudur. Bu durumlar ise maaşının zamanında ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması ya da mobbing gibi nedenler haklı fesih nedenine giriyor.

Askere gitmek için işten ayrılanlar askerden döndükten sonra İŞKUR'a başvurup işsizlik maaşı alabilir.