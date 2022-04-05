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2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2022 yılında da devam edecek. Geçtiğimiz yıl zam alan bayram ikramiyelerinin bu bayram öncesi de zamlanması bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 11:54

2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? - 1

öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri nisanın son haftası hesaplara yatacak.

Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı.

İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? - 2

YENİ EMEKLİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? - 3

ENFLASYON DİKKATE ALINABİLİR

Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hakimken nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? - 4

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE ÖDEME

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor.

İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi veriliyor.

2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? - 5

İş göremezlik oranı yüzde 50 ise bayram ikramiyesinin yarısı ödeniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

Birden fazla dosyadan geliri olanlara en fazla aylık imkanı veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.

2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? - 6

Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren SSK, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar ve memurlar da ikramiye alabilecek.

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