2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Memur zammı sonrası bedelli askerlik fiyatı arttı

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor.



Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı.



Böylece, 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 350 liraya çıkartıldı.