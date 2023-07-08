2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Memur zammı sonrası bedelli askerlik fiyatı arttı

Bedelli askerlik ücreti, 2023 temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zamla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Askerlik dönemi gelen ve bedelli askerlik yapmak isteyen birçok kişi, memurlara yapılan zam sonrasında, yeni bedelli askerlik bedelini araştırıyor. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Memur zammı sonrası bedelli askerlik fiyatı arttı - 1

Bedelli askerlik ücretinin 2023 temmuz ayında ne kadar zamlanacağı, memur maaşı zamlarının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Peki, memur maaş katsayısında yaşanan artışla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Memur zammı sonrası bedelli askerlik fiyatı arttı - 2

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor.

Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı.

Böylece, 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 350 liraya çıkartıldı.

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Memur zammı sonrası bedelli askerlik fiyatı arttı - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor.

Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor.

Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Memur zammı sonrası bedelli askerlik fiyatı arttı - 4

TEMMUZDA GEÇERLİ OLACAK

Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu.

Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122 bin 350 lira bedelli askerlik ücreti alınacak.

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Memur zammı sonrası bedelli askerlik fiyatı arttı - 5

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER