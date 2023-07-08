2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Memur zammı sonrası bedelli askerlik fiyatı arttı
Bedelli askerlik ücreti, 2023 temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zamla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Askerlik dönemi gelen ve bedelli askerlik yapmak isteyen birçok kişi, memurlara yapılan zam sonrasında, yeni bedelli askerlik bedelini araştırıyor. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücretinin 2023 temmuz ayında ne kadar zamlanacağı, memur maaşı zamlarının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Peki, memur maaş katsayısında yaşanan artışla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?