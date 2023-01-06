2023 ilave tediye tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir, kimlere ödeniyor?

Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı ise temmuz ayında hesaplara yatırılacak. Peki, ocak ayı tediyeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir, kimlere ödenir?

2023 ilave tediye tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir, kimlere ödeniyor? - 1

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ödemeler iki bölümde gerçekleştirilecek.

2023 ilave tediye tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir, kimlere ödeniyor? - 2

İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

İlk ödeme 27 Ocak, kalan kısım ise 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Maden işçilerine yönelik ilave tediye ödemesinin tamamı ise 22 Aralık'ta ödenecek.

2023 ilave tediye tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir, kimlere ödeniyor? - 3

TEDİYE KİMLERE ÖDENİYOR?

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

2023 ilave tediye tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir, kimlere ödeniyor? - 4

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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