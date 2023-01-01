2023 memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Enflason verileriyle birlike memur ve emekli maaşları belli olacak

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.