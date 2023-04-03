imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

2023 memur ve emekli maaş zammında kritik ayrıntı: 3 aylık enflasyon verileri belli oldu

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Mart ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

2023 memur ve emekli maaş zammında kritik ayrıntı: 3 aylık enflasyon verileri belli oldu - 1

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından binlerce memır ve memur emeklisi enflasyon farkına yönelik sorularına yanıt arıyor. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.  Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık memur enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu.

EKONOMİ HABERLERİ

2023 memur ve emekli maaş zammında kritik ayrıntı: 3 aylık enflasyon verileri belli oldu - 2

3 AYLIK ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.  Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.

2023 memur ve emekli maaş zammında kritik ayrıntı: 3 aylık enflasyon verileri belli oldu - 3

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.

2023 memur ve emekli maaş zammında kritik ayrıntı: 3 aylık enflasyon verileri belli oldu - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLDU

En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi. Zamlı maaşların bu ay ödenmesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER