2023 tediye ödeme tarihleri: Ocak ayı tediye ödemeleri yattı mı?

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karara göre ödemeler iki bölümde gerçekleştirilecek.
Yapılan açıklamaya göre, ilk ödeme 27 Ocak, kalan kısım ise 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Maden işçilerine yönelik ilave tediye ödemesinin tamamı ise 22 Aralık'ta ödenecek
27 ocak ve 17 nisanda yapılacak ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararında şu ifadeler yer aldı:"6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diğer yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine, 2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2'nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.