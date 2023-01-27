2023 tediye ödeme tarihleri: Ocak ayı tediye ödemeleri yattı mı?

27 ocak ve 17 nisanda yapılacak ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararında şu ifadeler yer aldı:"6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diğer yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine, 2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2'nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."