2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zam sorularıyla ilgili açıklama

Asgari ücrete ara zam konusu bir süredir gündemdeydi. Ocak ayında yapılan zam oranını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız." mesajını vermişti. Emekli maaş zammı ardından asgari ücrete zam sorularıyla ilgili de açıklamalar art arda geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan; asgari ücrete, seçim öncesi değil, temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.
"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, "Temmuz'u bekleyecekler, Temmuz'da var." diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ülke TV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Bilgin'e asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorusu da yöneltildi. Bilgin, "Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi Temmuz'da yaparız." yanıtını verdi.
Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.