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2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zam sorularıyla ilgili açıklama

En düşük emekli maaşlarına yapılan zam düzenlemesi ardından asgari ücrete ara zam soruları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de ara zam sinyali verdi. Peki, 2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zam sorularıyla ilgili açıklama - 1

Asgari ücrete ara zam konusu bir süredir gündemdeydi. Ocak ayında yapılan zam oranını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız." mesajını vermişti. Emekli maaş zammı ardından asgari ücrete zam sorularıyla ilgili de açıklamalar art arda geldi.

EKONOMİ HABERLERİ

2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zam sorularıyla ilgili açıklama - 2

TEMMUZ AYINI İŞARETİ ETTİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen  grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan; asgari ücrete, seçim öncesi değil, temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.

2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zam sorularıyla ilgili açıklama - 3

"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, "Temmuz'u bekleyecekler, Temmuz'da var." diye konuştu.

2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zam sorularıyla ilgili açıklama - 4

VEDAT BİLGİNDEN DE BENZER BİR AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ülke TV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Bilgin'e asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorusu da yöneltildi. Bilgin, "Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi Temmuz'da yaparız." yanıtını verdi.

2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zam sorularıyla ilgili açıklama - 5

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

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