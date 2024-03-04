2024 Mart PPK tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB ŞUBAT FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.



Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştiriliken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.



Merkez Bankası'nın karar metninde enflasyonun ocak ayında öngörülen şekilde yükseldiği belirtilirken, "Hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacaktır" ifadesi dikkat çekti.



Merkez Bankası, Haziran 2023'te faiz artırım döngüsünü başlatmıştı. TCMB, takip eden 8 toplantıda politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 45'e yükseltti.