2024 Mart PPK tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar faiz kararına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yurt içi piyasaların gündeminde. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında ikinci faiz toplantısını mart ayında gerçekleştirecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2024 Mart PPK tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

Yılın üçüncü Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. TCMB, şubat ayında politika faizini beklentilere paralel yüzde 45'te sabit tutmuştu ve 8 toplantı sonra faiz artırım süreci sona ermişti.

EKONOMİ HABERLERİ

2024 Mart PPK tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ayki faiz toplantısı 21 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

2024 Mart PPK tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

TCMB ŞUBAT FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştiriliken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

Merkez Bankası'nın karar metninde enflasyonun ocak ayında öngörülen şekilde yükseldiği belirtilirken, "Hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacaktır" ifadesi dikkat çekti.

Merkez Bankası, Haziran 2023'te faiz artırım döngüsünü başlatmıştı. TCMB, takip eden 8 toplantıda politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 45'e yükseltti.

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