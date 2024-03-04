2024 Mart PPK tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar faiz kararına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yurt içi piyasaların gündeminde. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında ikinci faiz toplantısını mart ayında gerçekleştirecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yılın üçüncü Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. TCMB, şubat ayında politika faizini beklentilere paralel yüzde 45'te sabit tutmuştu ve 8 toplantı sonra faiz artırım süreci sona ermişti.