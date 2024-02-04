2024 Ocak enflasyon açıklaması: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2024 Ocak ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Ocak ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte, bu kapsamda son bilgiler...