2024 Ocak enflasyon açıklaması: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
2024 yılının ilk ayına dair enflasyon rakamları yakın zaman içinde belli olacak. Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 olmuştu. Tüm gözler şimdi yeni yılın ilk enflasyon açıklamasında olacak. Peki, Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
2024 Ocak ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Ocak ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte, bu kapsamda son bilgiler...