2025 buğday fiyatları: TMO ekmeklik, makarnalık buğday ve arpa fiyatları ne kadar?
Buğday fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından duyuruluyor. 2025 yılında geçerli buğday, arpa, çavdar ve yulaf fiyatları ise üretici ile beraber tüketicilerin gündeminde. Zirai donun buğday fiyatlarına etkisi merak edilirken TMO mayıs ayından itibaren geçerli fiyatlara yer verdi. Peki, 2025 buğday ne kadar?
Hububat satış fiyatları TMO tarafından üreticilere duyuruluyor. Bu sene için geçerli olacak buğday, arpa ve yulaf fiyatları belli oldu. 2024 yılı için ton başına makarnalık buğday 10.000 TL, ekmeklik buğday 9.250 TL, arpa 7.250 TL olarak açıklanmıştı. İşte, 2025 yılı hububat satış fiyatları...