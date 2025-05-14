2025 buğday fiyatları: TMO ekmeklik, makarnalık buğday ve arpa fiyatları ne kadar?

Buğday fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından duyuruluyor. 2025 yılında geçerli buğday, arpa, çavdar ve yulaf fiyatları ise üretici ile beraber tüketicilerin gündeminde. Zirai donun buğday fiyatlarına etkisi merak edilirken TMO mayıs ayından itibaren geçerli fiyatlara yer verdi. Peki, 2025 buğday ne kadar?

2025 buğday fiyatları: TMO ekmeklik, makarnalık buğday ve arpa fiyatları ne kadar? - 1

Hububat satış fiyatları TMO tarafından üreticilere duyuruluyor. Bu sene için geçerli olacak buğday, arpa ve yulaf fiyatları belli oldu. 2024 yılı için ton başına makarnalık buğday 10.000 TL, ekmeklik buğday 9.250 TL, arpa 7.250 TL olarak açıklanmıştı. İşte, 2025 yılı hububat satış fiyatları...

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2025 buğday fiyatları: TMO ekmeklik, makarnalık buğday ve arpa fiyatları ne kadar? - 2

BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR 2025?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin resmi sayfasında yer alan bilgiye göre 2 Mayıs 2025 itibariyle geçerli fiyat listesi belli oldu.

Buna göre (açık depo satış fiyatı); yerli makarnalık buğday ton başına 12.550 TL ile 12.760 TL arasında değişiyor. Düşük vasıflı makarnalık buğday 11.580 TL'den satışa çıkacak.

Ekmeklik buğday fiyatları ise; beyaz ve kırmızı ekmeklik buğdayda 11.620 TL ile 11.840 TL arasında ürün koduna göre değişiklik gösteriyor. Düşük vasıflı ekmeklik buğday fiyatı ise 10.610 TL olacak. İthal ekmeklik buğday 11.520 TL.

Yerli arpa fiyatları 9.290 TL, Yozgat Sorgun yerli arpa 9.110 TL.

Yulaf 2025 fiyatı ise 7 bin TL olarak duyuruldu.

2025 buğday fiyatları: TMO ekmeklik, makarnalık buğday ve arpa fiyatları ne kadar? - 3

2024 BUĞDAY FİYATLARI

2024 mahsulü hububat alım fiyatları ton başına; makarnalık buğdayda 10.000 TL, ekmeklik buğdayda 9.250 TL, arpada 7.250 TL, olarak belirlenmişti.

Öte yandan geçtiğimiz dönem fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerin eline ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira ve arpada 8 bin lira geçeceği belirtilmişti.

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