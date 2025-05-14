2025 buğday fiyatları: TMO ekmeklik, makarnalık buğday ve arpa fiyatları ne kadar?

BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR 2025?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin resmi sayfasında yer alan bilgiye göre 2 Mayıs 2025 itibariyle geçerli fiyat listesi belli oldu.



Buna göre (açık depo satış fiyatı); yerli makarnalık buğday ton başına 12.550 TL ile 12.760 TL arasında değişiyor. Düşük vasıflı makarnalık buğday 11.580 TL'den satışa çıkacak.



Ekmeklik buğday fiyatları ise; beyaz ve kırmızı ekmeklik buğdayda 11.620 TL ile 11.840 TL arasında ürün koduna göre değişiklik gösteriyor. Düşük vasıflı ekmeklik buğday fiyatı ise 10.610 TL olacak. İthal ekmeklik buğday 11.520 TL.



Yerli arpa fiyatları 9.290 TL, Yozgat Sorgun yerli arpa 9.110 TL.



Yulaf 2025 fiyatı ise 7 bin TL olarak duyuruldu.