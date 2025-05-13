2025 çay bedeli ne kadar? Bakanlık yaş çay alım fiyatını açıkladı
Her yıl merakla beklenen yaş çay alım fiyatı 2025 yılı için açıklandı. Çay üreticileri tarafından heyecanla beklenen 2025 yaş çay alım bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı duyurusu sonrasında belli oldu. Peki, 2025 çay bedeli ne kadar oldu? Çay alım fiyatı önceki yıllara göre arttı mı? İşte ayrıntılar...
2025 yaş çay alım bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Her yıl belirli tarihlerde açıklanan yaş çay bedeli, geçtiğimiz yıl 19 TL olarak uygulanıyordu. Peki, 2025 çay bedeli ne kadar?