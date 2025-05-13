2025 çay bedeli ne kadar? Bakanlık yaş çay alım fiyatını açıkladı

Her yıl merakla beklenen yaş çay alım fiyatı 2025 yılı için açıklandı. Çay üreticileri tarafından heyecanla beklenen 2025 yaş çay alım bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı duyurusu sonrasında belli oldu. Peki, 2025 çay bedeli ne kadar oldu? Çay alım fiyatı önceki yıllara göre arttı mı? İşte ayrıntılar...

2025 çay bedeli ne kadar? Bakanlık yaş çay alım fiyatını açıkladı - 1

2025 yaş çay alım bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Her yıl belirli tarihlerde açıklanan yaş çay bedeli, geçtiğimiz yıl 19 TL olarak uygulanıyordu. Peki, 2025 çay bedeli ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ

2025 çay bedeli ne kadar? Bakanlık yaş çay alım fiyatını açıkladı - 2

2025 YAŞ ÇAY BEDELİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 25,44 TL olarak belirlendi.
2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli böylece geçen yıla göre yüzde 33,9 artmış oldu.

2025 çay bedeli ne kadar? Bakanlık yaş çay alım fiyatını açıkladı - 3

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" denildi.

2025 çay bedeli ne kadar? Bakanlık yaş çay alım fiyatını açıkladı - 4

ÇAY ALIM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

ÇAYKUR, 2025 yılı alım kampanyasını bölge müdürlükleri aracılığıyla sürdürecek. Üreticilerin yaş çaylarını belirlenen alım merkezlerine teslim etmeleri gerekiyor. Alımlar, kalite standartlarına uygun şekilde yapılacak.

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