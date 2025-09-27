2025 Ekim ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı tarihi: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED), eylül ayında 25 baz puanlık indirime giderek 2025’in ilk faiz indirimini yaptı. Piyasaların merakla beklediği bir sonraki toplantı ise ekim ayının son günlerinde yapılacak. Peki, ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 23 Eylül Salı günü yaptığı açıklamada, faiz kararlarında yüksek enflasyon ile zayıflayan işgücü piyasası arasındaki çelişkili riskleri dengelemeye devam etmeleri gerektiğini söyledi. Powell’ın sözleri, geçen hafta politika faizini çeyrek puan indirirken kullandığı dile büyük ölçüde paralel oldu.