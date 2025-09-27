2025 Ekim ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı tarihi: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Powell, "Kısa vadeli riskler enflasyon açısından yukarı yönlü, istihdam açısından aşağı yönlü,zorlayıcı bir durum." dedi. Mevcut faiz oranı %4 ila %4,25 aralığında. Bu seviye fiyat baskılarını sınırlamaya yeterli kabul edilse de "ekonomik gelişmelere yanıt verme konusunda bizi güçlü bir konumda bırakıyor. Politikamız önceden belirlenmiş bir rota üzerinde değil" ifadelerini kullandı.