2025 Ekim ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı tarihi: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED), eylül ayında 25 baz puanlık indirime giderek 2025’in ilk faiz indirimini yaptı. Piyasaların merakla beklediği bir sonraki toplantı ise ekim ayının son günlerinde yapılacak. Peki, ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 23 Eylül Salı günü yaptığı açıklamada, faiz kararlarında yüksek enflasyon ile zayıflayan işgücü piyasası arasındaki çelişkili riskleri dengelemeye devam etmeleri gerektiğini söyledi. Powell’ın sözleri, geçen hafta politika faizini çeyrek puan indirirken kullandığı dile büyük ölçüde paralel oldu.

Powell, "Kısa vadeli riskler enflasyon açısından yukarı yönlü, istihdam açısından aşağı yönlü,zorlayıcı bir durum." dedi. Mevcut faiz oranı %4 ila %4,25 aralığında. Bu seviye fiyat baskılarını sınırlamaya yeterli kabul edilse de "ekonomik gelişmelere yanıt verme konusunda bizi güçlü bir konumda bırakıyor. Politikamız önceden belirlenmiş bir rota üzerinde değil" ifadelerini kullandı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed’in önümüzdeki toplantısı 28-29 Ekim’de yapılacak. Yatırımcılar, Ekim ve Aralık aylarında çeyrek puanlık faiz indirimleri beklentisini yüksek olasılık olarak fiyatlıyor. Ancak Komite içinde görüşler bölünmüş durumda. Powell ise şimdilik temkinli bir çizgide ilerliyor ve yeni verileri bekliyor.

EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.

