2025 ekim ayı evde bakım desteği ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım desteği sorgulama
Evde bakım desteği, engelli bireylerin bakımının aile ortamında sürdürülmesini desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Hak sahiplerinin hesaplarına, her yıl belirlenen tarihlerde düzenli olarak yatırılıyor. Peki, ekim ayı evde bakım desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aileleri yanında bakımını sürdürme esasına dayanıyor. Yardımın verilebilmesi için engelli bireyin “ağır engelli / tam bağımlı” olarak sağlık kurulu raporuna sahip olması ve hane içinde kişi başı gelirin, asgari ücretin 2/3’ünden az olması gibi kriterlerin sağlanması gerekiyor.