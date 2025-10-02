2025 ekim ayı evde bakım desteği ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım desteği sorgulama

Evde bakım desteği, engelli bireylerin bakımının aile ortamında sürdürülmesini desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Hak sahiplerinin hesaplarına, her yıl belirlenen tarihlerde düzenli olarak yatırılıyor. Peki, ekim ayı evde bakım desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 ekim ayı evde bakım desteği ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım desteği sorgulama - 1

Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aileleri yanında bakımını sürdürme esasına dayanıyor. Yardımın verilebilmesi için engelli bireyin “ağır engelli / tam bağımlı” olarak sağlık kurulu raporuna sahip olması ve hane içinde kişi başı gelirin, asgari ücretin 2/3’ünden az olması gibi kriterlerin sağlanması gerekiyor.

EKONOMİ HABERLERİ

2025 ekim ayı evde bakım desteği ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım desteği sorgulama - 2

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Evde Bakım Desteği ödemeleri, Ekim ayı için de hak sahiplerinin gündeminde. Engelli bireylerin bakımının aile ortamında sürdürülmesini desteklemek amacıyla verilen bu ödemeler, Türkiye genelinde yüzbinlerce vatandaşa ulaşıyor.


2025 ekim ayı evde bakım desteği ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım desteği sorgulama - 3

Bakanlık, ödemelerin her ayın 15’i itibarıyla illere göre belirlenen takvim çerçevesinde banka hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Dolayısıyla Ekim ayı evde bakım desteği ödemelerinin de 15 Ekim’den itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

2025 ekim ayı evde bakım desteği ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım desteği sorgulama - 4

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Vatandaşlar, kendi ödemelerinin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” hizmeti aracılığıyla kolayca öğrenebiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapan hak sahipleri, ödeme tutarı ve tarih bilgisine anında ulaşabiliyor.

2025 ekim ayı evde bakım desteği ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım desteği sorgulama - 5

EVDE BAKIM ÜCRETİ KİMLERE VERİLİR?

Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.

DAHA FAZLA GÖSTER