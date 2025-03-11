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2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri: Mazot ve gübre desteği yatmaya başladı mı?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığına çevrildi. Çiftçi destek ödemeleri, Mart ayının ilk haftasında hesaplara aktarıldı. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, internet üzerinden sorgulanabiliyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Ziraat Bankası tarafından tanımlı olan kartlara yatırılıyor. Çiftçiler ise bu kartları sadece mazot ve gübre satın alırken kullanabiliyor. Şubat ayında, mazot ve gübre desteği ödemeleri üçüncü haftadan itibaren yatırılmıştı. Peki Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri: Mazot ve gübre desteği yatmaya başladı mı? - 1

Çiftçi destek ödemeleri kapsamında yatırılan hububat desteği, hayvan gen kaynakları desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği ödemeleri hesaplara yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 3 milyar 299 milyon 386 bin 344 liranın hesaplara aktarıldığını açıkladı. Mazot ve gübre desteği sorgulama işlemleri, internet üzerinden “ Çiftçi Kayıt Sistemi” ekranına giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Destek ödemeleri, Ziraat Bankası tarafından tanımlanan kartlara yatırılıyor. Çiftçiler, bu kartı sadece mazot ve gübre alırken kullanabiliyor. Peki Mart ayı mazot ve gübre desteği 2025 ne zaman yatacak? 

EKONOMİ HABERLERİ

2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri: Mazot ve gübre desteği yatmaya başladı mı? - 2

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ MART AYI NE ZAMAN YATACAK?

Çiftçi destek ödemeleri kapsamında yatırılan ödemeler, illere göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, Mart ayının ilk haftasında hububat desteği, hayvan gen kaynakları ve kırsal kalkınma yatırımı ödemelerini tamamladı.

2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri: Mazot ve gübre desteği yatmaya başladı mı? - 3

Çiftçi destek ödemeleri ise 10 Mart itibariyle henüz hesaplara geçmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler 21’inde hesaplara aktarılmıştı. Mazot ve gübre desteği ödemelerinin bu ay da benzer şekilde 21 Mart tarihinde yatırılması bekleniyor. Bakanlıktan ödemelere ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri: Mazot ve gübre desteği yatmaya başladı mı? - 4

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri elden verilmiyor. Hak sahipleri, Ziraat Bankası tarafından çiftçilere verilen kartlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Çiftçiler ise bu ödemeleri sadece mazot ve gübre alımlarında kullanabiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olanlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama yapabilirler. Alternatif olarak Ziraat Bankası müşteri hizmetleri aracılığıyla ödemeleri kontrol edebilirler.

2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri: Mazot ve gübre desteği yatmaya başladı mı? - 5

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Mazot, gübre desteği ve toprak analiz desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ilk olarak çiftçi kayıt sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.

Ardından ise başvuru dilekçesini belirlenen süreler içerisinde Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerimize vermek zorundadırlar.

50 dekar ve üzeri parseli olanların ise gübre desteği alabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırması zorunludur. Eğer çiftçilerin birden farklı ilçede arazileri mevcut ise ikamet ettiği ilin il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

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