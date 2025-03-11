2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri: Mazot ve gübre desteği yatmaya başladı mı?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığına çevrildi. Çiftçi destek ödemeleri, Mart ayının ilk haftasında hesaplara aktarıldı. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, internet üzerinden sorgulanabiliyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Ziraat Bankası tarafından tanımlı olan kartlara yatırılıyor. Çiftçiler ise bu kartları sadece mazot ve gübre satın alırken kullanabiliyor. Şubat ayında, mazot ve gübre desteği ödemeleri üçüncü haftadan itibaren yatırılmıştı. Peki Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…
Çiftçi destek ödemeleri kapsamında yatırılan hububat desteği, hayvan gen kaynakları desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği ödemeleri hesaplara yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 3 milyar 299 milyon 386 bin 344 liranın hesaplara aktarıldığını açıkladı. Mazot ve gübre desteği sorgulama işlemleri, internet üzerinden “ Çiftçi Kayıt Sistemi” ekranına giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Destek ödemeleri, Ziraat Bankası tarafından tanımlanan kartlara yatırılıyor. Çiftçiler, bu kartı sadece mazot ve gübre alırken kullanabiliyor. Peki Mart ayı mazot ve gübre desteği 2025 ne zaman yatacak?