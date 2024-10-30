2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?
2025 memur ve emekli maaşı zammı için net rakamlar enflasyon farkı verilerine göre belirlenecek. Her yıl ocak ayında 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon farkına bağlı olarak güncel maaşlarını hesaplayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketine göre, ekim ayı enflasyon beklentisi ve 4 aylık enflasyon farkı tahmini belli oldu. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte 2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum.
2025 memur ve emekli maaşının ne kadar olacağı, ekim ayında belirlenecek olan 4 aylık enflasyon farkı öncesinde merak ediliyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden 8,92'yi aşmış durumda. Peki, 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?