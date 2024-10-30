2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

2025 memur ve emekli maaşı zammı için net rakamlar enflasyon farkı verilerine göre belirlenecek. Her yıl ocak ayında 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon farkına bağlı olarak güncel maaşlarını hesaplayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketine göre, ekim ayı enflasyon beklentisi ve 4 aylık enflasyon farkı tahmini belli oldu. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte 2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum.

2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? - 1

2025 memur ve emekli maaşının ne kadar olacağı, ekim ayında belirlenecek olan 4 aylık enflasyon farkı öncesinde merak ediliyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden 8,92'yi aşmış durumda. Peki, 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? - 2

4 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,24'ten yüzde 2,39'a yükseldi.

Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emekliler 4 aylık enflasyon farkı tahminine göre şimdiden yüzde 11,52’lik zammı hak edecek.

2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerin ise ekim ayında açıklanacak olan enflasyon verilerine göre, enflasyon farkı hak edip etmediği belli olacak. 4 aylık enflasyon farkı tahminine göre, memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 1,39 olarak hesaplandı.

7. Dönem Toplu Sözleşmesi’ndeki yüzde 6’lık zammın ilave edilmesi halinde maaşların memur ve emekliler şimdiden yüzde 7,48’lik artışı garantileyecek.

2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? - 4

EYLÜL AYINDA ENFLASYON FARKI OLUŞMAMIŞT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı.

Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu.

2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? - 5

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? - 6

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 8,92'yi aşmış durumda.

2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? - 7

Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

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