2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

EYLÜL AYINDA ENFLASYON FARKI OLUŞMAMIŞT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı.

Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı belli oldu.



Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu.