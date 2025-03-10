2025 Dul ve yetim maaşı alanlar ikramiye alacak mı, ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı ikramiye hesaplama
Geçtiğimiz yıl 3.000 lira olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyelerinde yeni tutar belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ikramiyelerin 4 bin liraya yükseldiğini açıkladı. Emekli ikramiyelerindeki zam oranı % oldu. Emekli ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara geçecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile birlikte diğer hak sahipleri de ikramiyelerden yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanlar için hesaplama yapıldı. Peki Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak? İşte, 2025 yılında ödenecek tutar…
Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda hesaplara aktarılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara ödenen ikramiyeler ise hisse oranına göre ödendiğinden farklı miktarda hesaplara geçecek. Dul ve yetim maaşı alanların ikramiyelerden yararlanmak için ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Aylık alınan bankalar aracılığıyla ödemeler yapılacak. Dul ve yetim maaşı hisse oranına göre %25, 50 ve 75 olarak ödeniyor. Peki Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar zamlandı? İşte, Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi tutarı…