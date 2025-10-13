2026 asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam toplantısı için geri sayım
2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarihlere çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni asgari ücret rakamı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenecek. Peki 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, komisyon görüşmeleri ne zaman başlayacak?
Yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammı toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Türkiye'de yaşayan milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları bu yıl da yapılmaya devam edecek. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer alacağı toplantıların ardından yeni asgari ücret zammı belli olacak. Peki, 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman?