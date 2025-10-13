2026 asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam toplantısı için geri sayım

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN?

2026 yılı için asgari ücret görüşmelerinin Aralık 2025’in ilk haftasında başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi komisyonun ilk toplantısı genellikle 1-5 Aralık tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılıyor. Ardından işçi ve işveren temsilcilerinin sırasıyla TÜRK-İŞ ve TİSK merkezlerinde ev sahipliği yaptığı 3 oturumluk görüşme süreci başlıyor.



Toplantıların ardından yılın son haftasında, genellikle 20-30 Aralık tarihleri arasında nihai karar açıklanıyor.



Buna göre; 2026 asgari ücret zammının da Aralık 2025’in son günlerinde resmen duyurulması bekleniyor.