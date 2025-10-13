2026 asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam toplantısı için geri sayım

2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarihlere çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni asgari ücret rakamı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenecek. Peki 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, komisyon görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammı toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Türkiye'de yaşayan milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları bu yıl da yapılmaya devam edecek. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer alacağı toplantıların ardından yeni asgari ücret zammı belli olacak. Peki, 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN?

2026 yılı için asgari ücret görüşmelerinin Aralık 2025’in ilk haftasında başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi komisyonun ilk toplantısı genellikle 1-5 Aralık tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılıyor. Ardından işçi ve işveren temsilcilerinin sırasıyla TÜRK-İŞ ve TİSK merkezlerinde ev sahipliği yaptığı 3 oturumluk görüşme süreci başlıyor.

Toplantıların ardından yılın son haftasında, genellikle 20-30 Aralık tarihleri arasında nihai karar açıklanıyor.

Buna göre; 2026 asgari ücret zammının da Aralık 2025’in son günlerinde resmen duyurulması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Komisyonun Aralık ayında açıklayacağı yeni asgari ücret, her yıl olduğu gibi 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

